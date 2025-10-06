ВИДЕО. Продавил защитника. Тайсон забил за ПАОК гол в ворота Олимпиакоса
Также за ПАОК сыграл экс-динамовец Томаш Кендзера
В воскресенье, 5 октября, в Салониках состоялся центральный матч 6-го тура чемпионата Греции.
На стадионе «Тумба» местный ПАОК одержал волевую победу над «Олимпиакосом» (2:1).
В первом тайме гости из Пирея открыли счет на 22-й минуте, Шикинью забил после передачи Аюба Эль-Кааби.
Однако после перерыва команда из Салоник сумела переломить ход игры. Сначала Тайсон, бывший игрок «Шахтера», продавил защитника и восстановил равновесие (ассист Живковича), а в концовке встречи Андрия Живкович реализовал пенальти (75-я минута), принеся ПАОК важную победу (2:1).
Также за ПАОК сыграл бывший динамовец Томаш Кендзера, он получил желтую карточку на 42-й минуте.
Лидеры чемпионата Греции: АЕК (16 очков), ПАОК (14), Олимпиакос (13).
Чемпионат Греции. 6-й тур, 5 октября 2025
ПАОК Салоники – Олимпиакос Пирей – 2:1
Голы: Тайсон, 63, Живкович, 75 (пен) – Шикинью, 22
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|АЕК
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|19.10.25 21:00 АЕК - ПАОК05.10.25 Кифисия 2:3 АЕК28.09.25 АЕК 1:0 Волос21.09.25 Лариса 1:1 АЕК14.09.25 Левадиакос 0:1 АЕК31.08.25 АЕК 1:0 Астерас Триполис
|16
|2
|ПАОК
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|19.10.25 21:00 АЕК - ПАОК05.10.25 ПАОК 2:1 Олимпиакос Пирей28.09.25 Астерас Триполис 3:3 ПАОК20.09.25 ПАОК 0:0 Панетоликос14.09.25 ОФИ 1:2 ПАОК31.08.25 ПАОК 1:0 Атромитос
|14
|3
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|18.10.25 17:00 Лариса - Олимпиакос Пирей05.10.25 ПАОК 2:1 Олимпиакос Пирей27.09.25 Олимпиакос Пирей 3:2 Левадиакос21.09.25 Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Пирей13.09.25 Олимпиакос Пирей 5:0 Пансерраикос30.08.25 Волос 0:2 Олимпиакос Пирей
|13
|4
|Левадиакос
|6
|3
|1
|2
|16 - 7
|18.10.25 19:30 Атромитос - Левадиакос05.10.25 Левадиакос 6:0 Панетоликос27.09.25 Олимпиакос Пирей 3:2 Левадиакос21.09.25 Левадиакос 4:0 ОФИ14.09.25 Левадиакос 0:1 АЕК31.08.25 Панатинаикос 1:1 Левадиакос
|10
|5
|Арис Салоники
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|19.10.25 19:30 Арис Салоники - Панатинаикос04.10.25 ОФИ 3:0 Арис Салоники27.09.25 Арис Салоники 1:1 Пансерраикос20.09.25 Кифисия 0:1 Арис Салоники13.09.25 Атромитос 1:2 Арис Салоники30.08.25 Арис Салоники 0:2 Панетоликос
|10
|6
|Волос
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|19.10.25 17:30 Волос - Пансерраикос04.10.25 Лариса 2:5 Волос28.09.25 АЕК 1:0 Волос20.09.25 Волос 2:1 Астерас Триполис13.09.25 Панетоликос 1:2 Волос30.08.25 Волос 0:2 Олимпиакос Пирей
|9
|7
|Панатинаикос
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|19.10.25 19:30 Арис Салоники - Панатинаикос05.10.25 Панатинаикос 1:0 Атромитос28.09.25 Панетоликос 1:2 Панатинаикос21.09.25 Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Пирей14.09.25 Кифисия 3:2 Панатинаикос31.08.25 Панатинаикос 1:1 Левадиакос
|8
|8
|Кифисия
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|19.10.25 16:00 Астерас Триполис - Кифисия05.10.25 Кифисия 2:3 АЕК28.09.25 ОФИ 1:3 Кифисия20.09.25 Кифисия 0:1 Арис Салоники14.09.25 Кифисия 3:2 Панатинаикос30.08.25 Лариса 1:1 Кифисия
|7
|9
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|18.10.25 20:00 Панетоликос - ОФИ04.10.25 ОФИ 3:0 Арис Салоники28.09.25 ОФИ 1:3 Кифисия21.09.25 Левадиакос 4:0 ОФИ14.09.25 ОФИ 1:2 ПАОК30.08.25 Пансерраикос 0:1 ОФИ
|6
|10
|Атромитос
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|18.10.25 19:30 Атромитос - Левадиакос05.10.25 Панатинаикос 1:0 Атромитос29.09.25 Атромитос 1:1 Лариса20.09.25 Пансерраикос 1:1 Атромитос13.09.25 Атромитос 1:2 Арис Салоники31.08.25 ПАОК 1:0 Атромитос
|5
|11
|Пансерраикос
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|19.10.25 17:30 Волос - Пансерраикос04.10.25 Пансерраикос 2:1 Астерас Триполис27.09.25 Арис Салоники 1:1 Пансерраикос20.09.25 Пансерраикос 1:1 Атромитос13.09.25 Олимпиакос Пирей 5:0 Пансерраикос30.08.25 Пансерраикос 0:1 ОФИ
|5
|12
|Лариса
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|18.10.25 17:00 Лариса - Олимпиакос Пирей04.10.25 Лариса 2:5 Волос29.09.25 Атромитос 1:1 Лариса21.09.25 Лариса 1:1 АЕК14.09.25 Астерас Триполис 2:2 Лариса30.08.25 Лариса 1:1 Кифисия
|4
|13
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|18.10.25 20:00 Панетоликос - ОФИ05.10.25 Левадиакос 6:0 Панетоликос28.09.25 Панетоликос 1:2 Панатинаикос20.09.25 ПАОК 0:0 Панетоликос13.09.25 Панетоликос 1:2 Волос30.08.25 Арис Салоники 0:2 Панетоликос
|4
|14
|Астерас Триполис
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|19.10.25 16:00 Астерас Триполис - Кифисия04.10.25 Пансерраикос 2:1 Астерас Триполис28.09.25 Астерас Триполис 3:3 ПАОК20.09.25 Волос 2:1 Астерас Триполис14.09.25 Астерас Триполис 2:2 Лариса31.08.25 АЕК 1:0 Астерас Триполис
|2
