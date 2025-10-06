Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Продавил защитника. Тайсон забил за ПАОК гол в ворота Олимпиакоса
Чемпионат Греции
ПАОК
05.10.2025 20:30 – FT 2 : 1
Олимпиакос Пирей
Греция
06 октября 2025, 00:43 | Обновлено 06 октября 2025, 01:16
Также за ПАОК сыграл экс-динамовец Томаш Кендзера

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

В воскресенье, 5 октября, в Салониках состоялся центральный матч 6-го тура чемпионата Греции.

На стадионе «Тумба» местный ПАОК одержал волевую победу над «Олимпиакосом» (2:1).

В первом тайме гости из Пирея открыли счет на 22-й минуте, Шикинью забил после передачи Аюба Эль-Кааби.

Однако после перерыва команда из Салоник сумела переломить ход игры. Сначала Тайсон, бывший игрок «Шахтера», продавил защитника и восстановил равновесие (ассист Живковича), а в концовке встречи Андрия Живкович реализовал пенальти (75-я минута), принеся ПАОК важную победу (2:1).

Также за ПАОК сыграл бывший динамовец Томаш Кендзера, он получил желтую карточку на 42-й минуте.

Лидеры чемпионата Греции: АЕК (16 очков), ПАОК (14), Олимпиакос (13).

Чемпионат Греции. 6-й тур, 5 октября 2025

ПАОК Салоники – Олимпиакос Пирей – 2:1

Голы: Тайсон, 63, Живкович, 75 (пен) – Шикинью, 22

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 АЕК 6 5 1 0 9 - 3 19.10.25 21:00 АЕК - ПАОК05.10.25 Кифисия 2:3 АЕК28.09.25 АЕК 1:0 Волос21.09.25 Лариса 1:1 АЕК14.09.25 Левадиакос 0:1 АЕК31.08.25 АЕК 1:0 Астерас Триполис 16
2 ПАОК 6 4 2 0 9 - 5 19.10.25 21:00 АЕК - ПАОК05.10.25 ПАОК 2:1 Олимпиакос Пирей28.09.25 Астерас Триполис 3:3 ПАОК20.09.25 ПАОК 0:0 Панетоликос14.09.25 ОФИ 1:2 ПАОК31.08.25 ПАОК 1:0 Атромитос 14
3 Олимпиакос Пирей 6 4 1 1 14 - 5 18.10.25 17:00 Лариса - Олимпиакос Пирей05.10.25 ПАОК 2:1 Олимпиакос Пирей27.09.25 Олимпиакос Пирей 3:2 Левадиакос21.09.25 Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Пирей13.09.25 Олимпиакос Пирей 5:0 Пансерраикос30.08.25 Волос 0:2 Олимпиакос Пирей 13
4 Левадиакос 6 3 1 2 16 - 7 18.10.25 19:30 Атромитос - Левадиакос05.10.25 Левадиакос 6:0 Панетоликос27.09.25 Олимпиакос Пирей 3:2 Левадиакос21.09.25 Левадиакос 4:0 ОФИ14.09.25 Левадиакос 0:1 АЕК31.08.25 Панатинаикос 1:1 Левадиакос 10
5 Арис Салоники 6 3 1 2 6 - 7 19.10.25 19:30 Арис Салоники - Панатинаикос04.10.25 ОФИ 3:0 Арис Салоники27.09.25 Арис Салоники 1:1 Пансерраикос20.09.25 Кифисия 0:1 Арис Салоники13.09.25 Атромитос 1:2 Арис Салоники30.08.25 Арис Салоники 0:2 Панетоликос 10
6 Волос 6 3 0 3 9 - 9 19.10.25 17:30 Волос - Пансерраикос04.10.25 Лариса 2:5 Волос28.09.25 АЕК 1:0 Волос20.09.25 Волос 2:1 Астерас Триполис13.09.25 Панетоликос 1:2 Волос30.08.25 Волос 0:2 Олимпиакос Пирей 9
7 Панатинаикос 5 2 2 1 7 - 6 19.10.25 19:30 Арис Салоники - Панатинаикос05.10.25 Панатинаикос 1:0 Атромитос28.09.25 Панетоликос 1:2 Панатинаикос21.09.25 Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Пирей14.09.25 Кифисия 3:2 Панатинаикос31.08.25 Панатинаикос 1:1 Левадиакос 8
8 Кифисия 6 2 1 3 11 - 11 19.10.25 16:00 Астерас Триполис - Кифисия05.10.25 Кифисия 2:3 АЕК28.09.25 ОФИ 1:3 Кифисия20.09.25 Кифисия 0:1 Арис Салоники14.09.25 Кифисия 3:2 Панатинаикос30.08.25 Лариса 1:1 Кифисия 7
9 ОФИ 5 2 0 3 6 - 9 18.10.25 20:00 Панетоликос - ОФИ04.10.25 ОФИ 3:0 Арис Салоники28.09.25 ОФИ 1:3 Кифисия21.09.25 Левадиакос 4:0 ОФИ14.09.25 ОФИ 1:2 ПАОК30.08.25 Пансерраикос 0:1 ОФИ 6
10 Атромитос 6 1 2 3 5 - 6 18.10.25 19:30 Атромитос - Левадиакос05.10.25 Панатинаикос 1:0 Атромитос29.09.25 Атромитос 1:1 Лариса20.09.25 Пансерраикос 1:1 Атромитос13.09.25 Атромитос 1:2 Арис Салоники31.08.25 ПАОК 1:0 Атромитос 5
11 Пансерраикос 6 1 2 3 4 - 11 19.10.25 17:30 Волос - Пансерраикос04.10.25 Пансерраикос 2:1 Астерас Триполис27.09.25 Арис Салоники 1:1 Пансерраикос20.09.25 Пансерраикос 1:1 Атромитос13.09.25 Олимпиакос Пирей 5:0 Пансерраикос30.08.25 Пансерраикос 0:1 ОФИ 5
12 Лариса 6 0 4 2 7 - 11 18.10.25 17:00 Лариса - Олимпиакос Пирей04.10.25 Лариса 2:5 Волос29.09.25 Атромитос 1:1 Лариса21.09.25 Лариса 1:1 АЕК14.09.25 Астерас Триполис 2:2 Лариса30.08.25 Лариса 1:1 Кифисия 4
13 Панетоликос 6 1 1 4 4 - 12 18.10.25 20:00 Панетоликос - ОФИ05.10.25 Левадиакос 6:0 Панетоликос28.09.25 Панетоликос 1:2 Панатинаикос20.09.25 ПАОК 0:0 Панетоликос13.09.25 Панетоликос 1:2 Волос30.08.25 Арис Салоники 0:2 Панетоликос 4
14 Астерас Триполис 6 0 2 4 7 - 12 19.10.25 16:00 Астерас Триполис - Кифисия04.10.25 Пансерраикос 2:1 Астерас Триполис28.09.25 Астерас Триполис 3:3 ПАОК20.09.25 Волос 2:1 Астерас Триполис14.09.25 Астерас Триполис 2:2 Лариса31.08.25 АЕК 1:0 Астерас Триполис 2
Полная таблица

ВИДЕО. Тайсон забил за ПАОК гол в ворота Олимпиакоса

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (ПАОК), асcист Иоаннис Константелиас.
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрия Живкович (ПАОК).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК), асcист Андрия Живкович.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Чикиньо (Олимпиакос Пирей), асcист Аюб Эль-Кааби.
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала роскошную грудь. Огонь
Порту – Бенфика – 0:0. Трубин и Судаков сыграли на Драгау. Видеообзор матча
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
