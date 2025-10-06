САБО: «В Динамо взяли человека, Бог его знает, что там придумали»

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо назвал причину неудачи киевлян в последних матчах – команда не может победить в четырех матчах УПЛ подряд.

«А что тут поделаешь? Я не знаю, кто это сделал и как, но теперь в «Динамо» больше учителей, чем игроков. В клуб взяли человека, который бы помогал в стандартных положениях, потом еще что-то... Короче говоря, Бог его знает, что там придумали. Но ничего не получается», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал Александра Шовковского за решение не отпускать в сборную Украины на юношеский чемпионат мира защитника Тараса Михавко.