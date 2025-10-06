Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ
Клуб из Черкасс победил 4:1
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на сенсационную победу своей команды в матче УПЛ против «Шахтера» (4:1).
«Хочу поблагодарить ребят за сегодняшнюю игру – я сказал им об этом после матча. Результат всегда важен, но главное, что на поле была настоящая команда. У нас много изменений: одни футболисты ушли, другие пришли, появились новые требования.
Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Но сегодня я увидел на поле команду. Мы еще и действовали по новой схеме, которую специально готовили под «Шахтер». Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить именно команду», – отметил Виталий Пономарев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Яремчук – о Шапаренко
Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве