  4. Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 06:58 | Обновлено 06 октября 2025, 07:47
Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ

Клуб из Черкасс победил 4:1

Тренер ЛНЗ озвучил причину, почему его клуб опозорил Шахтер в матче УПЛ
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на сенсационную победу своей команды в матче УПЛ против «Шахтера» (4:1).

«Хочу поблагодарить ребят за сегодняшнюю игру – я сказал им об этом после матча. Результат всегда важен, но главное, что на поле была настоящая команда. У нас много изменений: одни футболисты ушли, другие пришли, появились новые требования.

Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Но сегодня я увидел на поле команду. Мы еще и действовали по новой схеме, которую специально готовили под «Шахтер». Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить именно команду», – отметил Виталий Пономарев.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Виталий Пономарев
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
