  4. ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьей с Динамо
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 21:18 | Обновлено 05 октября 2025, 22:11
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьей с Динамо

Харьковский клуб поздравил тренера с днем ​​рождения

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

5 октября в центральном матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоялось противостояние между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925».

Команды на стадионе имени Валерия Лобановского обменялись забитыми мячами и расписали мировую – 1:1.

После финального свистка представители «Металлиста 1925» поздравили главного тренера Младена Бартуловича с днем рождения и вручили специалисту большого медведя в клубной форме с его фамилией на спине.

В этот день, 5 октября, тренеру харьковского клуба исполнилось 39 лет.

Динамо Киев Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 подарок день рождения видео
Андрей Витренко Источник: Instagram
