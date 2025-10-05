ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьей с Динамо

5 октября в центральном матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоялось противостояние между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925».

Команды на стадионе имени Валерия Лобановского обменялись забитыми мячами и расписали мировую – 1:1.

После финального свистка представители «Металлиста 1925» поздравили главного тренера Младена Бартуловича с днем рождения и вручили специалисту большого медведя в клубной форме с его фамилией на спине.

В этот день, 5 октября, тренеру харьковского клуба исполнилось 39 лет.

ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьи с Динамо