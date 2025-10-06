Калюжный объяснил, почему Металлист 1925 расстроен ничьей с Динамо

=Лидер «Металлист 1925» Иван Калюжный высказался о поединке против киевского «Динамо».

«Мы немного разочарованы результатом, но в целом он закономерен. «Динамо» также имело острые моменты в первом тайме. Мы же могли забить второй раз после углового сразу после первого гола.

В дебюте встречи мы проявили слишком много уважения к сопернику: спешили, быстро теряли мяч вместо того, чтобы идти в атаку. В перерыве напомнили ребятам, что нужно играть в свой футбол. Во втором тайме мы больше контролировали мяч и проводили осмысленные атаки, поэтому игра выглядела лучше», – отметил Калюжный.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.