Подрез не сумела завоевать трофей в Реймсе, проиграв в финале нейтралке

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 477) потерпела поражение в финале турнира ITF W35 в Реймсе, Франция.

В решающем поединке украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Александре Шубладзе (WTA 675) за 1 час и 26 минут.

ITF W35 Реймс. Хард в помещении. Финал

Александра Шубладзе – Вероника Подрез (Украина) – 6:4, 6:4

В первой партии Вероника упустила преимущество со счета 4:1, когда вела с двумя брейками.

Подрез впервые в карьере сыграла в финале соревнований категорий ITF W35. Вероника боролась за третий трофей в 2025 году – в апреле она выиграла два французских 15-тысячника.

В Реймсе Подрез успела переиграть Мари Маттел, Амандин Монно, Елин Вандромм и Ким Киарелло.