Подрез не сумела завоевать трофей в Реймсе, проиграв в финале нейтралке
Вероника уступила Александре Шубладзе в решающем поединке 35-тысячника во Франции
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 477) потерпела поражение в финале турнира ITF W35 в Реймсе, Франция.
В решающем поединке украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Александре Шубладзе (WTA 675) за 1 час и 26 минут.
ITF W35 Реймс. Хард в помещении. Финал
Александра Шубладзе – Вероника Подрез (Украина) – 6:4, 6:4
В первой партии Вероника упустила преимущество со счета 4:1, когда вела с двумя брейками.
Подрез впервые в карьере сыграла в финале соревнований категорий ITF W35. Вероника боролась за третий трофей в 2025 году – в апреле она выиграла два французских 15-тысячника.
В Реймсе Подрез успела переиграть Мари Маттел, Амандин Монно, Елин Вандромм и Ким Киарелло.
