Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам

22-летний украинский голкипер румынского клуба «Университатя Крайова» Павел Исенко не сумел помочь своей команде добыть очки в первом туре общего этапа Лиги конференций против польского «Ракува».

Исенко пропустил два мяча, однако осуществил восемь сейвов, благодаря чему помог румынам сохранить лицо и проиграть с относительно достойным счетом – 0:2.

По подсчетам аналитиков Wyscout, Исенко в настоящий момент является одним из двух лидеров текущего сезона Лиги конференций по количеству сейвов в турнире.

Первенство с украинцем делит 27-летний гамбийский кипер албанской «Шкендии» Бабукарр Гайе, который в игре против «Райо Вальекано» (0:2) также осуществил восемь сейвов.

Напомним, Павел Исенко уехал играть в Румынию летом нынешнего года, после истечения контракта с «Ворсклой».