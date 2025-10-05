Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
05 октября 2025, 10:18 |
1

Украинский вратарь – среди лидеров сезона Лиги конференций по сейвам

Павел Исенко очень старался в поединке против польского «Ракува», но его команда все равно проиграла

05 октября 2025, 10:18 |
1 Comments
ФК Университатя Крайова. Павел Исенко

22-летний украинский голкипер румынского клуба «Университатя Крайова» Павел Исенко не сумел помочь своей команде добыть очки в первом туре общего этапа Лиги конференций против польского «Ракува».

Исенко пропустил два мяча, однако осуществил восемь сейвов, благодаря чему помог румынам сохранить лицо и проиграть с относительно достойным счетом – 0:2.

По подсчетам аналитиков Wyscout, Исенко в настоящий момент является одним из двух лидеров текущего сезона Лиги конференций по количеству сейвов в турнире.

Первенство с украинцем делит 27-летний гамбийский кипер албанской «Шкендии» Бабукарр Гайе, который в игре против «Райо Вальекано» (0:2) также осуществил восемь сейвов.

Напомним, Павел Исенко уехал играть в Румынию летом нынешнего года, после истечения контракта с «Ворсклой».

Павел Исенко Университатя Крайова Ракув Ченстохова Лига конференций
Алексей Сливченко Источник: Wyscout
aleks8-48
Там,де найкращий воротар,там найгірший захист.
Ответить
0
