ВИДЕО. Как украинец пропустил 2 гола и совершил 8 сейвов матче ЛК с Ракувом

Румынская команда Университатя Крайова вместе с украинскими футболистами Павлом Исенко и Александром Романчуком потерпела поражение в матче первого тура Лиги конференций 2025/26 от польского Ракува со счетом 0:2.

Исенко (голкипер) отыграл весь поединок, отметившись восемью сейвами помимо двух пропущенных. Романчук появился на поле только во втором тайме, заменив Александру Крету на 59-й минуте.

В системе Ракува находится украинский хавбек Владислав Кочергин, однако он пропустил встречу, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

Ворота Исенко в этой игре поразили Томаш Пьенко и Оскар Репка.

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:0

Голы: Пьенко, 47, Репка, 80

Видеообзор матча