ВИДЕО. Как украинец пропустил 2 гола и совершил 8 сейвов матче ЛК с Ракувом
Ракув одолел команду Университатя Крайова 2:0, за которую сыграли Исенко и Романчук
Румынская команда Университатя Крайова вместе с украинскими футболистами Павлом Исенко и Александром Романчуком потерпела поражение в матче первого тура Лиги конференций 2025/26 от польского Ракува со счетом 0:2.
Исенко (голкипер) отыграл весь поединок, отметившись восемью сейвами помимо двух пропущенных. Романчук появился на поле только во втором тайме, заменив Александру Крету на 59-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе Ракува находится украинский хавбек Владислав Кочергин, однако он пропустил встречу, поскольку все еще восстанавливается от травмы.
Ворота Исенко в этой игре поразили Томаш Пьенко и Оскар Репка.
Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября
Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:0
Голы: Пьенко, 47, Репка, 80
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер – о Педри
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА