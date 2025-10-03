Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
ВИДЕО. Как украинец пропустил 2 гола и совершил 8 сейвов матче ЛК с Ракувом

Ракув одолел команду Университатя Крайова 2:0, за которую сыграли Исенко и Романчук

ВИДЕО. Как украинец пропустил 2 гола и совершил 8 сейвов матче ЛК с Ракувом
ФК Университатя Крайова. Павел Исенко

Румынская команда Университатя Крайова вместе с украинскими футболистами Павлом Исенко и Александром Романчуком потерпела поражение в матче первого тура Лиги конференций 2025/26 от польского Ракува со счетом 0:2.

Исенко (голкипер) отыграл весь поединок, отметившись восемью сейвами помимо двух пропущенных. Романчук появился на поле только во втором тайме, заменив Александру Крету на 59-й минуте.

В системе Ракува находится украинский хавбек Владислав Кочергин, однако он пропустил встречу, поскольку все еще восстанавливается от травмы.

Ворота Исенко в этой игре поразили Томаш Пьенко и Оскар Репка.

Лига конференций 2025/26. 1-й тур, 2 октября

Ракув (Польша) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:0

Голы: Пьенко, 47, Репка, 80

Видеообзор матча

Университатя Крайова видео голов и обзор Павел Исенко Александр Романчук (1999) Ракув Ченстохова Владислав Кочергин Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
