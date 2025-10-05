Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Комментарии Слота после поражения Ливерпуля в матче с Челси
Англия
05 октября 2025, 08:58
ВИДЕО. Комментарии Слота после поражения Ливерпуля в матче с Челси

«Красные» уступили со счетом 1:2

ВИДЕО. Комментарии Слота после поражения Ливерпуля в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

«Ливерпуль» проиграл третий матч подряд во всех турнирах, уступив «Челси» в сегодняшнем выездном поединке чемпионата Англии.

Мойзес Кайседо вывел «синих» вперед на 14-й минуте, отправив мяч в девятку великолепным дальним ударом, на что гости смогли ответить только в середине второго тайма – Коди Гакпо подхватил мяч в штрафной площади после скидки от Исака и с близкого расстояния расстрелял ворота.

Решающий же гол в этой встрече был забит на шестой компенсированной минуте. Кукурелья оторвался от защитников «Ливерпуля» и прострелил на дальнюю штангу, где передачу в гол превратил новичок лондонцев Эстевао.

Интересно, что последний гол Эстевао на клубном уровне был забит... в ворота Челси. В июле 18-летний бразилец отличился мячом на Клубном чемпионате мира за Палмейрас, а сегодня оформил свой первый гол в английском футболе.

Добавим, что после сегодняшнего поражения «Ливерпуль» потерял лидерство в АПЛ, уступив первое место в турнирной таблице лондонскому «Арсеналу».

ВИДЕО. Комментарии Слота после поражения «Ливерпуля» в матче с «Челси»:

Капитан Ливерпуля пояснил поражение от Челси в АПЛ: «Неприятное чувство»
Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси
Александр АНТОНЕНКО: «Трудно это понять. Есть человечность, наверное…»
Ливерпуль Ливерпуль - Челси видео Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
