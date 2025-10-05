ВИДЕО. Комментарии Слота после поражения Ливерпуля в матче с Челси
«Красные» уступили со счетом 1:2
«Ливерпуль» проиграл третий матч подряд во всех турнирах, уступив «Челси» в сегодняшнем выездном поединке чемпионата Англии.
Мойзес Кайседо вывел «синих» вперед на 14-й минуте, отправив мяч в девятку великолепным дальним ударом, на что гости смогли ответить только в середине второго тайма – Коди Гакпо подхватил мяч в штрафной площади после скидки от Исака и с близкого расстояния расстрелял ворота.
Решающий же гол в этой встрече был забит на шестой компенсированной минуте. Кукурелья оторвался от защитников «Ливерпуля» и прострелил на дальнюю штангу, где передачу в гол превратил новичок лондонцев Эстевао.
Интересно, что последний гол Эстевао на клубном уровне был забит... в ворота Челси. В июле 18-летний бразилец отличился мячом на Клубном чемпионате мира за Палмейрас, а сегодня оформил свой первый гол в английском футболе.
Добавим, что после сегодняшнего поражения «Ливерпуль» потерял лидерство в АПЛ, уступив первое место в турнирной таблице лондонскому «Арсеналу».
ВИДЕО. Комментарии Слота после поражения «Ливерпуля» в матче с «Челси»:
