Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шедевр Ваната, дебютный вызов Велетня, матчи УПЛ, соперники волейболистов
05 октября 2025, 08:30
Шедевр Ваната, дебютный вызов Велетня, матчи УПЛ, соперники волейболистов

Главные новости за 4 октября на Sport.ua

Шедевр Ваната, дебютный вызов Велетня, матчи УПЛ, соперники волейболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 октября.

1А. Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Теперь команду Слота добивают ее же оружием.

1B Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6-й, черная полоса Слота. Видеообзор матча
​​​Смотрите самые интересные моменты центрального матча АПЛ

2 Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
Владислав Велетень присоединился к национальной команде

3А.ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»

3B.Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1

Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам
Мигель Кампуш «помог» соперникам оформить вторую победу в сезоне

4B Удалось продержаться. Вереск и Оболонь сыграли вничью
Команда Олега Шандрука удержала натиск «пивоваров» и взяла зачетный балл

Интрига исчезла слишком быстро. Полесье разгромило Полтаву
Житомирская команда одержала уверенную победу

Украина узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу
​​Сине-желтые сыграют с Болгарией, Северной Македонией, Польшей, Португалией и Израилем

5B Евроволей-2026. Женская сборная Украины узнала соперников группового этапа
Украинки сыграют с Чехией, Австрией, Сербией, Болгарией и Грецией

6 Суперлига. Итоги тура с суперкамбеком: отыграно 23 очка отставания
Старый Луцк отыграл огромный гандикап, но уступил Прикарпатье-Говерле

7. Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией
Голы забили Ярослав Буравцов и Кирилл Сердюк

8. В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
​​​Диего Арройо не поедет в Москву

9. Жребий турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц
Марта в первом раунде сразится с Каролиной Муховой, Даяна встретится с Лаурой Зигемунд

Успех на ЧМ U-20, гол Зубкова, состав Мельгосы, футзалисты дали бой Испании
Состав Реброва, победа Шахтера, неудача Динамо, незабитый пенальти Довбика
Победа ПСЖ и Забарного, сенсация от Карабаха и Кащука, травма Зинченко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
