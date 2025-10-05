Шедевр Ваната, дебютный вызов Велетня, матчи УПЛ, соперники волейболистов
Главные новости за 4 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 октября.
1А. Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Теперь команду Слота добивают ее же оружием.
1B Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6-й, черная полоса Слота. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты центрального матча АПЛ
2 Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины
Владислав Велетень присоединился к национальной команде
3А.ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»
3B.Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1
4А Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам
Мигель Кампуш «помог» соперникам оформить вторую победу в сезоне
4B Удалось продержаться. Вереск и Оболонь сыграли вничью
Команда Олега Шандрука удержала натиск «пивоваров» и взяла зачетный балл
4С Интрига исчезла слишком быстро. Полесье разгромило Полтаву
Житомирская команда одержала уверенную победу
5А Украина узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу
Сине-желтые сыграют с Болгарией, Северной Македонией, Польшей, Португалией и Израилем
5B Евроволей-2026. Женская сборная Украины узнала соперников группового этапа
Украинки сыграют с Чехией, Австрией, Сербией, Болгарией и Грецией
6 Суперлига. Итоги тура с суперкамбеком: отыграно 23 очка отставания
Старый Луцк отыграл огромный гандикап, но уступил Прикарпатье-Говерле
7. Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией
Голы забили Ярослав Буравцов и Кирилл Сердюк
8. В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Диего Арройо не поедет в Москву
9. Жребий турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц
Марта в первом раунде сразится с Каролиной Муховой, Даяна встретится с Лаурой Зигемунд
