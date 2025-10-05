Шедевр Ваната, дебютный вызов Велетня, матчи УПЛ, соперники волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 октября.

1А. Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль

Теперь команду Слота добивают ее же оружием.

1B Челси – Ливерпуль – 2:1. Гол на 90+6-й, черная полоса Слота. Видеообзор матча

​​​Смотрите самые интересные моменты центрального матча АПЛ

2 Ноль матчей. Ребров довызвал вингера в сборную Украины

Владислав Велетень присоединился к национальной команде

3А.ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону

Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»

3B.Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию

Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1

4А Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам

Мигель Кампуш «помог» соперникам оформить вторую победу в сезоне

4B Удалось продержаться. Вереск и Оболонь сыграли вничью

Команда Олега Шандрука удержала натиск «пивоваров» и взяла зачетный балл

4С Интрига исчезла слишком быстро. Полесье разгромило Полтаву

Житомирская команда одержала уверенную победу

5А Украина узнала соперников на чемпионате Европы по волейболу

​​Сине-желтые сыграют с Болгарией, Северной Македонией, Польшей, Португалией и Израилем



5B Евроволей-2026. Женская сборная Украины узнала соперников группового этапа

Украинки сыграют с Чехией, Австрией, Сербией, Болгарией и Грецией

6 Суперлига. Итоги тура с суперкамбеком: отыграно 23 очка отставания

Старый Луцк отыграл огромный гандикап, но уступил Прикарпатье-Говерле

7. Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией

Голы забили Ярослав Буравцов и Кирилл Сердюк

8. В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию

​​​Диего Арройо не поедет в Москву

9. Жребий турнира WTA 1000 в Ухане: Костюк и Ястремская получили соперниц

Марта в первом раунде сразится с Каролиной Муховой, Даяна встретится с Лаурой Зигемунд