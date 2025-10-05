Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
05.10.2025 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 00:40 | Обновлено 05 октября 2025, 00:41
70
0

Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени

05 октября 2025, 00:40 | Обновлено 05 октября 2025, 00:41
70
0
Динамо – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

5 октября состоялся матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Местом проведения футбольного противостояния станет «Стадион имени Лобановского» в столице Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судить матч будет Виктор Копиевский, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В последний раз команды встречались на футбольном поле в январе 2024 года в рамках УПЛ. Тогда киевский клуб обыграл харьковчан со счетом 4:2.

«Динамо» – «Металлист 1925». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Кривбасс – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Александр АНТОНЕНКО: «Трудно это понять. Есть человечность, наверное…»
Динамо Киев Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Динамо - Металлист 1925
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04 октября 2025, 10:59 2
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20

Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04 октября 2025, 07:39 9
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»

Тренер раскритиковал Владимира Бражко

Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Футбол | 04.10.2025, 21:36
Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Агония чемпиона. Челси в компенсированное время дожал Ливерпуль
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году
Футбол | 04.10.2025, 23:57
Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году
Гвардиола назвал игрока, который будет лучшим в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
03.10.2025, 12:00 27
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 47
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем