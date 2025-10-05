5 октября состоялся матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Местом проведения футбольного противостояния станет «Стадион имени Лобановского» в столице Украины.

Судить матч будет Виктор Копиевский, стартовый свисток прозвучит в 15:30.

В последний раз команды встречались на футбольном поле в январе 2024 года в рамках УПЛ. Тогда киевский клуб обыграл харьковчан со счетом 4:2.

«Динамо» – «Металлист 1925». Смотреть онлайн. LIVE трансляция