04 октября 2025, 21:58 | Обновлено 04 октября 2025, 21:59
Украинский голкипер пропустит дерби в чемпионате Израиля. Известна причина

Вратарь Ермаков получил травму в прошлом туре национального первенства

Украинский голкипер пропустит дерби в чемпионате Израиля. Известна причина
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Георгий Ермаков

Серебряный призер чемпионата Украины сезона-2024/25 в составе «Александрии», а ныне вратарь клуба «Маккаби Хайфа» Георгий Ермаков пропустит матч против «Маккаби Тель-Авива».

Как сообщается на портале One, в заявке на матч его нет из-за повреждения, полученного в предыдущем туре израильского чемпионата. В ходе встречи с «Хапоэлем Беер-Шева» 23-летний украинец повредил плечо в столкновении и был заменен.

Медицинский штаб «Маккаби» делал все возможное для оперативного восстановления украинского голкипера, но одной недели не хватило – футболист по-прежнему чувствует боль.

После пяти туров чемпионата Израиля «Хайфа» идет на 7-ом месте с пятью набранными очками. Дерби пройдет завтра, 5 октября. Начало встречи запланировано на 19:30.

Ермаков присоединился к израильской команде летом текущего года. На данный момент в активе голкипера пять сыгранных матчей, в которых он пропустил лишь два мяча.

