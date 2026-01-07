Украинский легионер ждет вызова в национальную сборную Украины: «Я хочу»
Георгий Ермаков заявил о желании сыграть за «сине-желтых»
Украинский голкипер Георгий Ермаков, который на клубном уровне выступает за «Маккаби» из Хайфы, рассказал о желании дебютировать за национальную сборную Украины.
– В глубине души ждешь, что тебя обратят внимание тренеры сборной Украины?
– Я к этому хочу. Но все, что я могу сделать, это упорно работать и доказывать свою способность на футбольном поле. А там будет видно. Попасть в свою сборную – это самый высокий уровень для футболиста каждой страны, – сказал голкипер.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Георгий выступал за Александрию, в составе которой завоевал серебряные медали УПЛ. Сейчас голкипер играет за «Маккаби» из Хайфы.
