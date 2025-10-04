Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Волшебство Ваната. Жирона победа в официальном матче впервые за 5 месяцев
Испания
04 октября 2025, 22:28 | Обновлено 04 октября 2025, 23:46
1

Волшебство Ваната. Жирона победа в официальном матче впервые за 5 месяцев

Каталонцы взяли верх над «Валенсией» в рамках Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Жироной» и «Валенсией».

Поединок прошел на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.

Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1, один из голов забил украинец Владислав Ванат.

Эта победа стала для «Жироны» первой за пять месяцев в официальных матчах. В последний раз команда побеждала соперника 13 мая в выездном поединке против «Вальядолида» – 1:0.

После той весенней игры «Жирона» шесть раз уступила и трижды сыграла вничью, прежде чем снова одержать победу.

Статистика выступлений «Жироны» за последние пять месяцев

Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Владислав Ванат Жирона - Валенсия статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Serebro1233
Люди,котрі йдуть з Динамо у Європейські чемпіонати чомусь розкривають свої таланти по - новому!
Співпадіння?
Та фіг його знає.
🤍💙 Вперед👊🧢
