Волшебство Ваната. Жирона победа в официальном матче впервые за 5 месяцев
Каталонцы взяли верх над «Валенсией» в рамках Ла Лиги
4 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Жироной» и «Валенсией».
Поединок прошел на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.
Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1, один из голов забил украинец Владислав Ванат.
Эта победа стала для «Жироны» первой за пять месяцев в официальных матчах. В последний раз команда побеждала соперника 13 мая в выездном поединке против «Вальядолида» – 1:0.
После той весенней игры «Жирона» шесть раз уступила и трижды сыграла вничью, прежде чем снова одержать победу.
Статистика выступлений «Жироны» за последние пять месяцев
