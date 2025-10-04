Волшебство Ваната. Жирона победа в официальном матче впервые за 5 месяцев

4 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги состоялся матч между «Жироной» и «Валенсией».

Поединок прошел на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона.

Каталонский клуб одержал победу со счетом 2:1, один из голов забил украинец Владислав Ванат.

Эта победа стала для «Жироны» первой за пять месяцев в официальных матчах. В последний раз команда побеждала соперника 13 мая в выездном поединке против «Вальядолида» – 1:0.

После той весенней игры «Жирона» шесть раз уступила и трижды сыграла вничью, прежде чем снова одержать победу.

Статистика выступлений «Жироны» за последние пять месяцев