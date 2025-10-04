Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мичел оценил матч Жироны против Валенсии, где Ванат забил шедевр
04 октября 2025, 20:20
Мичел оценил матч Жироны против Валенсии, где Ванат забил шедевр

Каталонцы победили 2:1

04 октября 2025, 20:20
Мичел оценил матч Жироны против Валенсии, где Ванат забил шедевр
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на первую победу в этом сезоне.

«Я испытал огромное счастье. И гордость за то, что команда продемонстрировала в этом матче. Сегодня произошло много плохого. Удаления, травмы. Несмотря на проблемы, мы все-таки справились.

Мы выйдем из этой черной полосы. Я никогда не волновался за свою ситуацию. Как тренер, я знаю, что делаю все хорошо, и мы знаем, что нам нужно совершенствоваться», – сказал тренер.

4 октября состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Валенсией». Хозяева поля сумели добыть победу со счетом 2:1, а Владислав Ванат забил первый гол в матче.

Стала известна оценка Ваната за супергол в ворота Валенсии
ФОТО. Ла Лига отреагировала на шедевр Ваната, который принес Жироне победу
Денис ПОПОВ: «Это была ключевая единица. Нет качественной замены»
