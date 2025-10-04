Мичел оценил матч Жироны против Валенсии, где Ванат забил шедевр

Главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на первую победу в этом сезоне.

«Я испытал огромное счастье. И гордость за то, что команда продемонстрировала в этом матче. Сегодня произошло много плохого. Удаления, травмы. Несмотря на проблемы, мы все-таки справились.

Мы выйдем из этой черной полосы. Я никогда не волновался за свою ситуацию. Как тренер, я знаю, что делаю все хорошо, и мы знаем, что нам нужно совершенствоваться», – сказал тренер.

4 октября состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Валенсией». Хозяева поля сумели добыть победу со счетом 2:1, а Владислав Ванат забил первый гол в матче.