Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
04.10.2025 14:30 – FT 1 : 2
Тоттенхэм
Англия
04 октября 2025, 16:56 | Обновлено 04 октября 2025, 16:58
Смотрите видеообзор матча 7-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября два английских клуба – «Лидс» и «Тоттенхэм» провели матч седьмого тура АПЛ. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, решающим стал второй тайм. «Тоттенхэм» после перерыва вышел вперед благодаря голу Мохаммеда Кудуса и удержал минимальную победу над соперником – 2:1.

После этого противостояния «шпоры» поднялись на второе место в турнирной таблице (14 очков), «Лидс» – 12-й (восемь очков).

АПЛ 2025/26. 7-й тур, 4 октября

«Лидс» – «Тоттенхэм» – 1:2

Голы: Окафор, 34 – Тель, 23, Кудус, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Тоттенхэм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм), асcист Мохаммед Кудус.
По теме:
Жирона – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Прогнозы на 7-й тур АПЛ 2025/26
Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией
Тоттенхэм Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Мохаммед Кудус Матис Тель Ноа Окафор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
