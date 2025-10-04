4 октября два английских клуба – «Лидс» и «Тоттенхэм» провели матч седьмого тура АПЛ. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, решающим стал второй тайм. «Тоттенхэм» после перерыва вышел вперед благодаря голу Мохаммеда Кудуса и удержал минимальную победу над соперником – 2:1.

После этого противостояния «шпоры» поднялись на второе место в турнирной таблице (14 очков), «Лидс» – 12-й (восемь очков).

АПЛ 2025/26. 7-й тур, 4 октября

«Лидс» – «Тоттенхэм» – 1:2

Голы: Окафор, 34 – Тель, 23, Кудус, 57