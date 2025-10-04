Тоттенхэм уже в топ-2 АПЛ. Команда обыграла новичка сезона

Тоттенхэм под руководством Томаса Франка продолжает более чем успешный старт сезона. Лондонцы на выезде обыграли Лидс со счетом 2:1 и с 14 очками до матчей конкурентов поднялись на второе место.

Решающий гол забил новичок Мохаммед Кудус.

Лидс с 8 очками идет 12-м.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Лидс – Тоттенхэм 1:2

Голы: Окафор, 34 - Тель, 23, Кудус, 57

Лидс: Дарлоу, Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон (Нмеча, 79), Ампаду, Лонгстафф, Ааронсон (Харрисон, 67), Стах (Танака, 67), Окафор (Пиро, 79), Калверт-Льюин

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Бентанкур, Палинья, Кудус (Джонсон, 90), Симонс (Сарр, 74), Одоберт (Дансо, 85), Тель (Ришарлисон, 77)