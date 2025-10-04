Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
04.10.2025 14:30 – FT 1 : 2
Тоттенхэм
Англия
04 октября 2025, 16:55 | Обновлено 04 октября 2025, 17:21
Тоттенхэм уже в топ-2 АПЛ. Команда обыграла новичка сезона

Лидс уступил на своем поле

Тоттенхэм уже в топ-2 АПЛ. Команда обыграла новичка сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм под руководством Томаса Франка продолжает более чем успешный старт сезона. Лондонцы на выезде обыграли Лидс со счетом 2:1 и с 14 очками до матчей конкурентов поднялись на второе место.

Решающий гол забил новичок Мохаммед Кудус.

Лидс с 8 очками идет 12-м.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Лидс – Тоттенхэм 1:2
Голы: Окафор, 34 - Тель, 23, Кудус, 57

Лидс: Дарлоу, Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон (Нмеча, 79), Ампаду, Лонгстафф, Ааронсон (Харрисон, 67), Стах (Танака, 67), Окафор (Пиро, 79), Калверт-Льюин

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Бентанкур, Палинья, Кудус (Джонсон, 90), Симонс (Сарр, 74), Одоберт (Дансо, 85), Тель (Ришарлисон, 77)

Тоттенхэм Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Artem_Ponomar
зміна тренера пішла на користь Тоттенгему, гарненько зараз виглядають
