Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
04.10.2025 14:30 - : -
Тоттенхэм
Англия
03 октября 2025, 22:02 | Обновлено 03 октября 2025, 22:08
Лидс – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 октября в 14:30 по Киеву

Лидс – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Лидс

В субботу, 4 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Лидс

Трудно, однако лучше, чем ожидалось, проводят сезон «павлины». За 6 игр в Премьер-лиге статистика у команды довольно равная – 2 поражения, 2 ничьих и 2 победы. Эти результаты позволяют клубу занимать 12-ю строчку турнирной таблицы с 8 очками на счету. На данный момент от зоны вылета «Лидс» отделяет 4 зачетных пункта.

В Кубке английской лиги «павлины» выступили неудачно, проиграв «Шеффилду Венздей» в серии пенальти на стадии 1/32 финала.

Тоттенхэм

Довольно неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне, хотя в игре ему до сих пор не хватает уверенности. За 6 поединков АПЛ «шпоры» одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, поэтому сейчас с 11-ю баллами на счету занимают 4-е место турнирной таблицы. В Кубке лиги клуб 3:0 разгромил «Донкастер» и квалифицировался в 1/8 финала соревнований.

Выступления в Лиге чемпионов лондонцы начали неплохо – в 1-м туре «Тоттенхэм» минимально обыграл «Вильярреал», а во 2-м неожиданно сыграл вничью с «Буде-Глимтом».

Личные встречи

В период с 2021 по 2023 год клубы сыграли между собой 6 поединков. В 5-х из них победу праздновал «Тоттенхэм», а еще в 1 выигрыше удалось одержать «Лидсу».

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Лидса» продолжается уже 10 игр подряд. Последний раз команда проигрывала на своем стадионе еще в феврале этого года против «Миллволла».
  • «Тоттенхэм» забил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Лидс» пропускал первым в 5/6 последних играх.

Возможные стартовые составы

Лидс: Дарлоу – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Штах, Ампаду, Лонгстафф – Окафор, Калверт-Льюин, Ааронсон

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Бентанкур, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.75.

Лидс
4 октября 2025 -
14:30
Тоттенхэм
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
