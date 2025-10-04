Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Два мяча на поле: игрушка чуть не сорвала гол Лидса
Англия
04 октября 2025, 17:18 | Обновлено 04 октября 2025, 17:20
148
0

ВИДЕО. Два мяча на поле: игрушка чуть не сорвала гол Лидса

Судья мог отменить взятие ворот «Тоттенхэма»

04 октября 2025, 17:18 | Обновлено 04 октября 2025, 17:20
148
0
ВИДЕО. Два мяча на поле: игрушка чуть не сорвала гол Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Окафор

4 октября «Тоттенхэм» минимально на выезде обыграл «Лидс» в седьмом туре Английской Премьер-лиги – 2:1.

В первом тайме во время голевого момента хозяев произошёл курьезный эпизод.

Когда нападающий «Лидса» Ноа Окафор пробивал в пустые ворота «Тоттенхэма», рядом со стойкой оказался игрушечный мяч, брошенный на поле болельщиками.

Надувной мяч не помешал футболисту забить, однако напомнил фанатам о матче 2009 года, когда «Сандерленд» забил «Ливерпулю» благодаря попаданию в игрушечный мяч.

ВИДЕО. Два мяча на поле: игрушка чуть не сорвала гол Лидса

По теме:
Прогнозы на 7-й тур АПЛ 2025/26
Лидс – Тоттенхэм – 1:2. Шпоры поднялись в топ-2. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм уже в топ-2 АПЛ. Команда обыграла новичка сезона
Тоттенхэм Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео Ноа Окафор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 7
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04 октября 2025, 12:51 119
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию

Диего Арройо не поедет в москву

Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам
Футбол | 04.10.2025, 16:25
Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам
Защитник сыграл против своих. Александрия дома уступила Карпатам
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Футбол | 04.10.2025, 10:59
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 14
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 119
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 57
Бокс
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 36
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем