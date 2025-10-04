4 октября «Тоттенхэм» минимально на выезде обыграл «Лидс» в седьмом туре Английской Премьер-лиги – 2:1.

В первом тайме во время голевого момента хозяев произошёл курьезный эпизод.

Когда нападающий «Лидса» Ноа Окафор пробивал в пустые ворота «Тоттенхэма», рядом со стойкой оказался игрушечный мяч, брошенный на поле болельщиками.

Надувной мяч не помешал футболисту забить, однако напомнил фанатам о матче 2009 года, когда «Сандерленд» забил «Ливерпулю» благодаря попаданию в игрушечный мяч.

ВИДЕО. Два мяча на поле: игрушка чуть не сорвала гол Лидса