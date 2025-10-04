ВИДЕО. Два мяча на поле: игрушка чуть не сорвала гол Лидса
Судья мог отменить взятие ворот «Тоттенхэма»
4 октября «Тоттенхэм» минимально на выезде обыграл «Лидс» в седьмом туре Английской Премьер-лиги – 2:1.
В первом тайме во время голевого момента хозяев произошёл курьезный эпизод.
Когда нападающий «Лидса» Ноа Окафор пробивал в пустые ворота «Тоттенхэма», рядом со стойкой оказался игрушечный мяч, брошенный на поле болельщиками.
Надувной мяч не помешал футболисту забить, однако напомнил фанатам о матче 2009 года, когда «Сандерленд» забил «Ливерпулю» благодаря попаданию в игрушечный мяч.
We nearly saw a repeat of the famous Sunderland beach ball goal in 2009 😅 pic.twitter.com/8Ta847GlUs— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 4, 2025
