Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 15:40 | Обновлено 04 октября 2025, 16:20
342
0

Оболонь и Верес не смогли начать матч Премьер-лиги в назначенное время

Поединок восьмого тура чемпионата Украины перенесен на 16:15 из-за тревоги

ФК Оболонь Киев

В субботу, 4 октября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».

Изначально планировалось, что команды выйдут на поле в 15:30 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги начало противостояния пришлось перенести на более позднее время.

Сообщается, что финальный свисток матча «Оболонь» – «Верес» прозвучит в 16:15.

В нынешнем сезоне подопечные Александра Антоненко одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения (девять баллов). Ровенский клуб набрал семь очков – в активе «Вереса» две победы и одна ничья при четырех поражениях.

Из-за воздушной тревоги в этот игровой день пришлось дважды прерывать еще один матч чемпионата – «Александрия» и «Карпаты» уходили с поля на 9-й и 52-й минутах.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес Ровно Оболонь - Верес воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
