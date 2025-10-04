Киевская полиция подозревает Павелко в новом уголовном правонарушении
Правоохранители оценивают ущерб от действий экс-главы УАФ в 9,32 миллиона евро
Главное Управление Национальной полиции Киева подозревает бывшего руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко в новом уголовном правонарушении.
Информация об этом доступна в постановлении правоохранительных органов.
Экс-президента организации подозревают в незаконном присвоении денежных средств УАФ, которые, как отмечается, были перечислены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В правоохранительных органах дело квалифицируют как служебный подлог.
По данным полиции, деньги от УЕФА поступали на банковский счет частной фирмы и «пропадали». Суммарно ущерб оценивается в 9,32 миллиона евро.
Павелко содержался под стражей в 2023-2024 годах в ходе расследования дела о хищении средств на строительстве предприятия по производству искусственного газона. В результате экс-руководитель УАФ подал апелляцию в ЕСПЧ. Суд признал незаконными действия украинской власти касательно заключения Павелко и также постановил взыскать в его пользу компенсацию.
