Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киевская полиция подозревает Павелко в новом уголовном правонарушении
04 октября 2025, 15:49 | Обновлено 04 октября 2025, 15:51
Правоохранители оценивают ущерб от действий экс-главы УАФ в 9,32 миллиона евро

Wikipedia.org. Андрей Павелко

Главное Управление Национальной полиции Киева подозревает бывшего руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко в новом уголовном правонарушении.

Информация об этом доступна в постановлении правоохранительных органов.

Экс-президента организации подозревают в незаконном присвоении денежных средств УАФ, которые, как отмечается, были перечислены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В правоохранительных органах дело квалифицируют как служебный подлог.

По данным полиции, деньги от УЕФА поступали на банковский счет частной фирмы и «пропадали». Суммарно ущерб оценивается в 9,32 миллиона евро.

Павелко содержался под стражей в 2023-2024 годах в ходе расследования дела о хищении средств на строительстве предприятия по производству искусственного газона. В результате экс-руководитель УАФ подал апелляцию в ЕСПЧ. Суд признал незаконными действия украинской власти касательно заключения Павелко и также постановил взыскать в его пользу компенсацию.

Украинская ассоциация футбола УЕФА Андрей Павелко махинации
Оксана Баландина Источник: Генеральная прокуратура Украины
