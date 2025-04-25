1,7 миллиарда гривен. УАФ оценила убытки за время президенства Павелко

25 апреля в Киеве состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одним из вопросов, который обсудили на этом заседании, стали убытки организации с 2015 по 2023 год, когда ее возглавлял Андрей Павелко.

Аудит деятельности УАФ за этот период показал убытки в размере почти 1,7 миллиарда гривен (потеря экономических активов или упущенная выгода).

Главные источники убытков УАФ с 2015 по 2023 год:

расчеты через компанию Newport Management – 967,1 млн грн

стройка базы в Княжичах – 444,1 млн грн

другие нарушения – 273,8 млн грн

В список других нарушений попали: стройка семи искусственных полей, вознаграждения для Пьерлуиджи Коллини и Лучано Лучи, безвозвратная финансовая помощь, приобретение земли.