1,7 миллиарда гривен. УАФ оценила убытки за время президенства Павелко
25 апреля в Киеве состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола
25 апреля в Киеве состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одним из вопросов, который обсудили на этом заседании, стали убытки организации с 2015 по 2023 год, когда ее возглавлял Андрей Павелко.
Аудит деятельности УАФ за этот период показал убытки в размере почти 1,7 миллиарда гривен (потеря экономических активов или упущенная выгода).
Главные источники убытков УАФ с 2015 по 2023 год:
- расчеты через компанию Newport Management – 967,1 млн грн
- стройка базы в Княжичах – 444,1 млн грн
- другие нарушения – 273,8 млн грн
В список других нарушений попали: стройка семи искусственных полей, вознаграждения для Пьерлуиджи Коллини и Лучано Лучи, безвозвратная финансовая помощь, приобретение земли.
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