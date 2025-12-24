Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами

Футболисты СК «Полтава» получили нестандартное предложение от руководства клуба – приобрести квартиры в рассрочку из-за финансовых трудностей команды. Об этом сообщил президент клуба Сергей Иващенко.

«На этот раз – это правда. Кто-то из игроков, вероятно, общался с журналистами и проговорился. Журналисты, которые обнародовали такую информацию, видимо, хотели хайпануть.

Это не какой-то слив секретной информации, ничего такого, на самом деле. У нас была определенная задолженность перед игроками, и мы, как порядочный клуб, должны были ее закрыть. Появился вариант закрыть ее именно таким образом [предложить недвижимость], и с некоторыми футболистами мы пришли к соглашению, что сделаем это именно так. Кто не захотел – получил деньги, но большинство согласилось на недвижимость, потому что это же выгодно.

Я игрокам сказал: «Сейчас вы молоды и зарабатываете неплохие деньги, но спортивный возраст короткий, а недвижимость – это инвестиция в будущее, а не наличные, которые есть сегодня, а завтра вы их потратите и все». Да и после завершения строительства квартиры же можно продать.

Если коротко, то – довольны все, на самом деле. Я таким образом закрыл все вопросы [о задолженности по зарплате]», – сказал президент Полтавы.