  4. Клуб УПЛ предложил игрокам квартиры в рассрочку из-за долгов по зарплате
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 14:14 |
Клуб УПЛ предложил игрокам квартиры в рассрочку из-за долгов по зарплате

Перед футболистами «Полтавы» существует задолженность, которая длится три-четыре месяца

СК Полтава

Футболисты СК «Полтавы» получили необычное предложение от руководства клуба – возможность приобрести квартиру в рассрочку из-за финансовых проблем. Об этом сообщил UA-Football.

Дебютант элитного дивизиона получил возможность повыситься в классе после того, как занял второе место в сезоне 2024/25 Первой лиги Украины. Однако после перехода в Премьер-лигу, у клуба возникли задолженности по зарплате, которые на данный момент составляют три-четыре месяца.

По информации источника, так как президент полтавской команды занимается строительным бизнесом, игроки получили возможность приобрести недвижимость на выгодных условиях – все невыплаченные деньги (зарплата и бонусы) будут учтены в качестве выплат за квартиры, которые будут оформлены в рассрочку.

Некоторые футболисты «Полтавы» пошли на встречу с руководством и согласились получить расчет недвижимостью.

После 16 туров клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять баллов. СК «Полтава» отстает на восемь пунктов от 12-й позиции, которая позволяет избежать прямого вылета и матчей за выживание в плей-офф.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава финансы долги зарплаты премиальные
Николай Тытюк Источник: UA-Football
