  МАРЕСКА: «Это будет сложный выбор пары защитников на игру с Ливерпулем»
Англия
04 октября 2025, 14:29 | Обновлено 04 октября 2025, 14:48
МАРЕСКА: «Это будет сложный выбор пары защитников на игру с Ливерпулем»

Коуч Челси дал пресс-конференцию перед топ-игрой АПЛ

МАРЕСКА: «Это будет сложный выбор пары защитников на игру с Ливерпулем»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер Челси Энцо Мареска дал пресс-конференцию перед матчем с Ливерпулем в 7-м туре АПЛ:

«Мы очень хорошо сыграли оба матча против Ливерпуля в прошлом сезоне. К сожалению, там мы проиграли, но дома победили. Однако каждый матч – это нечто другое, особенно если сравнивать разные сезоны. Мы постараемся как можно лучше подготовиться к матчу и выиграть. Но даже если в последних одном-двух матчах они потеряли очки, они все равно показывают, почему выиграли Премьер-лигу в прошлом сезоне, и будут бороться до конца.

Я не думаю, что сейчас легче играть с Ливерпулем, только потому что они потеряли очки в последних двух матчах. Против большой команды всегда тяжело. Уязвимость есть у каждой команды в мире. Они проиграли один или два матча, и это показывает, что уязвимость существует. Но это касается не только Ливерпуля – это касается всех команд. А в Премьер-лиге вы знаете, насколько все сложно: можно потерять очки с любым соперником.

Эстевао? Он очень напоминает мне Коула (Палмера), когда тот играл у меня в команде до 23 лет в Манчестер Сити, а затем и в основном составе. Я думаю, путь Коула был похож на путь Эстевао: он тоже начинал на фланге, как вингер, и постепенно смещался ближе к центру. Премьер-лига отличается от любой другой страны мира: если хочешь играть в центре поля, нужно быть готовым физически. Сейчас Коул уже таков – раньше ему нужно было этого достичь – и я вижу, что Эстеван развивается по тому же пути.

Выбор пары в защите? Это сложно, но мы доверяем всем, кто у нас есть. Если ты можешь играть одной и той же парой или менять одного после четырех-пяти игр, это намного лучше. Чем больше вы играете вместе, тем лучше становится взаимопонимание. Иногда даже не нужно разговаривать на поле – игроки сразу понимают друг друга.

Когда приходится постоянно что-то менять, становится сложнее, но это сложно против всех, не только против Ливерпуля. После удаления Чалобы в матче с Брайтоном) мы сыграли с Хато и Джошем Ачимпонгом. Оба – отличные защитники и проделают фантастическую работу для этого клуба. Если помните, в прошлом году, когда Уэсли фофана был травмирован, мы сыграли несколько матчей с Бенуа Бадьяшилем и Леви Колуилл – на выезде против Тоттенхэма и в нескольких других играх. Так что дело не только в том, кто правша, а кто левша. Конечно, если можно иметь правоногого и левоногого защитников – это лучше. Но мы уже показали, что можем играть и с двумя левоногими».

Таким образом, Энцо Мареске предстоит принять перед матчем с «Ливерпулем» решение, кого выпустить в центр обороны. Трево Чалоба в этом сезоне выходил на поле во всех матчах, но пропустит встречу из-за удаления в игре против «Брайтона». Уэсли Фофана по-прежнему вне состава после сотрясения, полученного в матче с «Линкольн Сити», а Тосин Адарабиойо, как ожидается, также не сможет сыграть из-за проблемы с икроножной мышцей. Леви Колуилл выбыл на длительный срок после операции на колене, перенесенной в августе.

Таким образом, очевидными вариантами в центре обороны остаются Бенуа Бадьяшиль, Йоррел Хато и Джош Ачимпонг, хотя Хато и Ачимпонг большую часть времени играли на фланге защиты. Какая бы комбинация ни была выбрана Мареской, это станет уже пятой парой центральных защитников Челси за десять матчей текущего сезона 2025/26.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль пресс-конференция Энцо Мареска Эстевао Виллиан Йоррел Хато Трево Чалоба Уэсли Фофана Тосин Адарабиойо Бенуа Бадьяшиль Джош Ачимпонг
Николай Степанов Источник: ФК Челси
