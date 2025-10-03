В субботу, 4 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Челси

Не слишком стабильными смотрятся лондонцы в начале сезона. В 6 играх Премьер-лиги статистика команды довольно равна – 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения. Такие результаты позволяют действующим чемпионам мира занимать 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, имея на счету 8 очков. В Кубке английской лиги «синие» обыграли «Линкольн» и квалифицировались в 1/8 финала.

Путь в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» начали с поражения 3:1 против «Баварии», однако во 2-м туре турнира лондонцы смогли преодолеть «Бенфику» со счетом 1:0.

Ливерпуль

В 6 играх текущего розыгрыша чемпионата «мерсисайдцы» одержали 5 побед – единственная осечка команды произошла в игре против «Кристалл Пелас», которую «красные» проиграли со счетом 2:1. Тем же «орлам» «Ливерпуль» проиграл матч за Суперкубок в самом начале сезона. С 15 баллами клуб занимает 1-ю строчку Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента на 3 зачетных пункта. В Кубке английской лиги коллектив также дошел до 1/8 финала, одолев на своем пути «Саутгемптон».

В 1-м раунде Лиги чемпионов англичане одержали тяжелую домашнюю победу над «Атлетико Мадрид», а во 2-м минимально уступили турецкому «Галатасараю».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». На счету команды 2 победы, еще 1 выигрыш есть на балансе «Челси», а 2 остальных поединка завершились вничью.

Интересные факты

«Ливерпуль» забил 12 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Ни в одной из последних 5-ти игр «Ливерпуль» не смог сохранить ворота сухими.

В последних 8-х домашних играх «Челси» потерпели только 1 поражение.

Возможные стартовые составы

Челси: Санчес – Кукурелья, Ачимпонг, Бадиашиль, Джеймс – Кайседо, Фернандес – Эстеван, Буонанотте, Нету – Педро

Ливерпуль: Мамардашвили – Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли – Макалистер, Гравенберг – Гакпо, Собослай, Салах – Исаак

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.