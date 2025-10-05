СТЕПАНЮК: «Если бы я принял приглашение ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы»
Руслан Степанюк рассказал о ментальных проблемах
Украинский форвард Руслан Степанюк рассказал, почему отказался от предложения черкасского ЛУЗ. Футболист заявил, что у него очень серьезные ментальные проблемы.
Честно скажу: был соблазн (перейти в ЛНЗ – ред.), я думал об этом. Но здесь не о деньгах. Я чувствовал просто по себе: если бы принял приглашение от ЛНЗ, моя жизнь закончилась бы чем-то роковым – я прям чувствовал это. Что-то случилось бы такое… Когда твой организм не хочет, он не готов, разряжен, полностью истощен – и что, за бумажку продаться? У меня уже возраст такой, что совсем другие ценности.
В Ровно я не получал удовольствия от футбола. Даже победы, которые были – ты вошел в раздевалку, крикнул, порадовался, но в душе нет кайфа. И ты просто этот сезон доиграешь, отдаешь все силы – и все, – сказал Руслан.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы после семи сыгранных матчей, имея в своем активе 11 зачетных пунктов.
