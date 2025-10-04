ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии

Украинский полузащитник Тимофей Забой официально перебрался в чемпионат Португалии, подписав контракт с футбольным клубом Фамаликау.

По официальной информации, 15-летний украинский подписал контракт с португальским клубом на два года. Он будет выступать за команду U-17. Также будет привлекаться к матчам за команды U-15 и U-16.

До переезда в Португалию – Тимофей защищал цвета юношеских команд черкасского ЛНЗ, но решил прекратить сотрудничество с «фиолетовыми» в начале лета.