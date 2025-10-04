Украина. Премьер лига04 октября 2025, 10:04 |
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии
Тимофей Забой подписал контракт с футбольным клубом Фамаликау
04 октября 2025, 10:04 |
199
0
Украинский полузащитник Тимофей Забой официально перебрался в чемпионат Португалии, подписав контракт с футбольным клубом Фамаликау.
По официальной информации, 15-летний украинский подписал контракт с португальским клубом на два года. Он будет выступать за команду U-17. Также будет привлекаться к матчам за команды U-15 и U-16.
До переезда в Португалию – Тимофей защищал цвета юношеских команд черкасского ЛНЗ, но решил прекратить сотрудничество с «фиолетовыми» в начале лета.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 04 октября 2025, 09:00 3
Юрий Баланчук посмертно получил Звезду Героя Украины
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы
Футбол | 04.10.2025, 09:34
Футзал | 03.10.2025, 19:42
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Комментарии 0
Популярные новости
02.10.2025, 08:04 7
03.10.2025, 08:25 34
03.10.2025, 18:41 123
02.10.2025, 21:44 26
04.10.2025, 00:55 36
02.10.2025, 16:39 2
03.10.2025, 07:39 15