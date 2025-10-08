Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-тренер Реала назвал футболиста Динамо, который мог бы играть в Европе
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 09:49
Экс-тренер Реала назвал футболиста Динамо, который мог бы играть в Европе

Французский специалист Давид Беттони отметил игру полузащитника Виталия Буяльского

Экс-тренер Реала назвал футболиста Динамо, который мог бы играть в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Французский тренер Давид Беттони, который работал в структуре мадридского «Реала», рассказал о своем сотрудничестве с киевским «Динамо», а также назвал тех игроков «бело-синих», которые поразили его больше всего.

– Кто из футболистов вам понравился? Кого вы отметили в «Динамо»?

– Буяльский, Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко, Дубинчак. Буяльский вообще мог бы играть в топовых европейских командах, но он уже возрастной футболист. Меня огорчило, что есть индивидуально неплохие футболисты, но, несмотря на громкое имя в Европе, нет идентичности, которая была раньше.

– Какая была раньше?

– Идентичность – когда была атакующая, физически сильная команда, к игре с которой нужно было морально готовиться, что играешь против «Динамо». Тебе нужно было самому быть физически крепким, потому что даже в дуэлях, в борьбе было сложно.

Сегодня такое ощущение, что «Динамо» опускается на уровень своего соперника и таким образом дает ему почувствовать, что он может выиграть. Это хуже всего для больших клубов с именем, когда соперники их уже не боятся и чувствуют, что они равны, – рассказал Беттони.

В нынешнем сезоне Буяльский провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три передачи. Контракт 32-летнего полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 3,5 млн евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Виталий Буяльский Александр Пихаленок Андрей Ярмоленко Владислав Дубинчак Давид Беттони Реал Мадрид
Николай Титюк Источник: Трибуна
