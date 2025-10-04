Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 октября 2025, 11:40 |
Юлия Стародубцева – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 1000 в Ухане

Юлия Стародубцева – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

4 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане.

В первом раунде квалификации украинка играет против Полины Кудерметовой (WTA 76). Время начала встречи – 11:15 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора поборется либо против Кэти Бултер, либо против Виктории Томовой.

Юлия Стародубцева Полина Кудерметова WTA Ухань смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
