ВИДЕО. Пенальти с добиванием. Верона уступила Сассуоло: старт тура Серии A
Андреа Пинамонти стал героем матча, забив единственный гол
В стартовом матче 6-го тура Серии А «Верона» на своем поле уступила «Сассуоло» с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил Андреа Пинамонти на 71-й минуте, реализовав второй шанс на добивании после того, как его удар с 11-метровой отметки успеха не добился.
Сассуоло имеет 9 очков (8-е место), а у Вероны осталось 3 пункта (17-я позиция).
Серия А. 6-й тур, 3 октября 2025
Верона – Сассуоло – 0:1
Голы: Пинамонти, 71
Видео гола и обзор
События матча
