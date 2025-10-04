Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Пенальти с добиванием. Верона уступила Сассуоло: старт тура Серии A
04 октября 2025, 03:42
Андреа Пинамонти стал героем матча, забив единственный гол

Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 6-го тура Серии А «Верона» на своем поле уступила «Сассуоло» с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Андреа Пинамонти на 71-й минуте, реализовав второй шанс на добивании после того, как его удар с 11-метровой отметки успеха не добился.

Сассуоло имеет 9 очков (8-е место), а у Вероны осталось 3 пункта (17-я позиция).

Серия А. 6-й тур, 3 октября 2025

Верона – Сассуоло – 0:1

Голы: Пинамонти, 71

Видео гола и обзор

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
Верона Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Андреа Пинамонти пенальти
