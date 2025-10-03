Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сикан заработал пенальти для Трабзонспора на 90+4-й минуте
Турция
03 октября 2025, 22:16 | Обновлено 03 октября 2025, 23:13
576
0

ВИДЕО. Сикан заработал пенальти для Трабзонспора на 90+4-й минуте

11-метровый реализовал Пол Онуачу, бордово-синие одолели Кайсериспор со счетом 4:0

03 октября 2025, 22:16 | Обновлено 03 октября 2025, 23:13
576
0
ВИДЕО. Сикан заработал пенальти для Трабзонспора на 90+4-й минуте

Украинский форвард Даниил Сикан помог турецкой команде Трабзонспор разгромить Кайсериспор в матче восьмого тура чемпионата Турции 2025/26.

Сикан вышел на поле на 86-й минуте, а на 90+4-й заработал пенальти после того, как его сбил голкипер соперников. 11-метровый в итоге реализовал Пол Онуачу и установил окончательный счет в поединке – 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий мяч для Трабзонспора в этой игре оформил украинец Александр Зубков на 56-й. Для Зубкова этот гол стал первым в этом сезоне.

Помимо Сикана и Зубкова, из украинцев против Кайсериспор сыграл и центральный защитник Арсений Батагов, который провел все 90 минут.

Трабзонспор набрал 17 очков за восемь туров национального первенства и идет на втором месте в таблице.

❗️ ВИДЕО. Сикан заработал пенальти для Трабзонспора на 90+4-й минуте

По теме:
Испания – Украина – 7:4. Полуфинал ЧЕ U-19 по футзалу. Видео голов и обзор
Без Украины. Определена финальная пара ЧЕ-2025 по футзалу U-19
Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспор
Кайсериспор видео видео голов и обзор пенальти Даниил Сикан Пол Онуачу Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения
Футбол | 03 октября 2025, 18:10 9
Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения
Путем Фати? Ямаль получил новую травму через 2 матча после возвращения

Ламин пропустит ближайшие 2-3 недели

ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед игрой с Парагваем
Футбол | 03.10.2025, 22:14
ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед игрой с Парагваем
ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед игрой с Парагваем
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 130
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21
Бокс
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем