ВИДЕО. Сикан заработал пенальти для Трабзонспора на 90+4-й минуте

11-метровый реализовал Пол Онуачу, бордово-синие одолели Кайсериспор со счетом 4:0
Украинский форвард Даниил Сикан помог турецкой команде Трабзонспор разгромить Кайсериспор в матче восьмого тура чемпионата Турции 2025/26.
Сикан вышел на поле на 86-й минуте, а на 90+4-й заработал пенальти после того, как его сбил голкипер соперников. 11-метровый в итоге реализовал Пол Онуачу и установил окончательный счет в поединке – 4:0.
Третий мяч для Трабзонспора в этой игре оформил украинец Александр Зубков на 56-й. Для Зубкова этот гол стал первым в этом сезоне.
Помимо Сикана и Зубкова, из украинцев против Кайсериспор сыграл и центральный защитник Арсений Батагов, который провел все 90 минут.
Трабзонспор набрал 17 очков за восемь туров национального первенства и идет на втором месте в таблице.
