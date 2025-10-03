Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспор

Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспора. Сделал он это в матче 8-го тура чемпионата Турции, в котором Трабзонспор победил Кайсериспор со счетом 4:0.

Александр Зубков является лучшим бомбардиром Трабзонспора среди украинских футболистов, в разное время выступавших в составе этой команды. В активе экс-игрока Шахтера уже 9 забитых мячей.

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

9 – Александр Зубков

4 – Даниил Сикан

3 – Юрий Шелепницкий

2 – Арсений Батагов

1 – Юрий Калитвинцев

Если принимать во внимание только турецкую Суперлигу, то в активе Александра Зубкова 7 голов. Больше его в чемпионате Турции среди украинцев забивали только трое: Артем Кравец, Евгений Селезнев и Юрий Шелепницкий.

Голы украинцев в чемпионате Турции

25 – Артем Кравец (Кайсериспор, Коньяспор)

16 – Евгений Селезнев (Кардемир Карабюкспор, Акхисарспор)

8 – Юрий Шелепницкий (Трабзонспор, Алтай, Денизлиспор)

7 – Александр Зубков (Трабзонспор)

5 – Сергей Гусев (Алтай)

5 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

4 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

4 – Сергей Ребров (Фенербахче)

3 – Денис Гармаш (Ризеспор)

1 – Артём Милевский (Газиантепспор)

1 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

1 – Владимир Мацигура (Коджаелиспор)

1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор