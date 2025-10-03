Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
03 октября 2025, 22:09 | Обновлено 03 октября 2025, 23:15
Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспор

Произошло это в матче 8-го тура чемпионата Турции

Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспора. Сделал он это в матче 8-го тура чемпионата Турции, в котором Трабзонспор победил Кайсериспор со счетом 4:0.

Александр Зубков является лучшим бомбардиром Трабзонспора среди украинских футболистов, в разное время выступавших в составе этой команды. В активе экс-игрока Шахтера уже 9 забитых мячей.

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

  • 9 – Александр Зубков
  • 4 – Даниил Сикан
  • 3 – Юрий Шелепницкий
  • 2 – Арсений Батагов
  • 1 – Юрий Калитвинцев

Если принимать во внимание только турецкую Суперлигу, то в активе Александра Зубкова 7 голов. Больше его в чемпионате Турции среди украинцев забивали только трое: Артем Кравец, Евгений Селезнев и Юрий Шелепницкий.

Голы украинцев в чемпионате Турции

  • 25 – Артем Кравец (Кайсериспор, Коньяспор)
  • 16 – Евгений Селезнев (Кардемир Карабюкспор, Акхисарспор)
  • 8 – Юрий Шелепницкий (Трабзонспор, Алтай, Денизлиспор)
  • 7 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 5 – Сергей Гусев (Алтай)
  • 5 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 4 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 4 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 3 – Денис Гармаш (Ризеспор)
  • 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
  • 1 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 1 – Владимир Мацигура (Коджаелиспор)
  • 1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 28 матчей (23 – Суперлига, 5 – Кубок Турции)
  • 9 голов (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 4 ассиста (4 – Суперлига)
