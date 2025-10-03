Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспор
Произошло это в матче 8-го тура чемпионата Турции
Александр Зубков забил 9-й гол за Трабзонспора. Сделал он это в матче 8-го тура чемпионата Турции, в котором Трабзонспор победил Кайсериспор со счетом 4:0.
Александр Зубков является лучшим бомбардиром Трабзонспора среди украинских футболистов, в разное время выступавших в составе этой команды. В активе экс-игрока Шахтера уже 9 забитых мячей.
Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах
- 9 – Александр Зубков
- 4 – Даниил Сикан
- 3 – Юрий Шелепницкий
- 2 – Арсений Батагов
- 1 – Юрий Калитвинцев
Если принимать во внимание только турецкую Суперлигу, то в активе Александра Зубкова 7 голов. Больше его в чемпионате Турции среди украинцев забивали только трое: Артем Кравец, Евгений Селезнев и Юрий Шелепницкий.
Голы украинцев в чемпионате Турции
- 25 – Артем Кравец (Кайсериспор, Коньяспор)
- 16 – Евгений Селезнев (Кардемир Карабюкспор, Акхисарспор)
- 8 – Юрий Шелепницкий (Трабзонспор, Алтай, Денизлиспор)
- 7 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 5 – Сергей Гусев (Алтай)
- 5 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
- 4 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
- 4 – Сергей Ребров (Фенербахче)
- 3 – Денис Гармаш (Ризеспор)
- 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
- 1 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
- 1 – Владимир Мацигура (Коджаелиспор)
- 1 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
- 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 28 матчей (23 – Суперлига, 5 – Кубок Турции)
- 9 голов (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 4 ассиста (4 – Суперлига)
