  4. ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед игрой с Парагваем
Молодежные турниры
03 октября 2025, 22:14 | Обновлено 03 октября 2025, 22:23
1

3 октября в 23:00 в Сантьяго состоится матч 3-го тура молодежного ЧМ

1 Comments
УАФ

УАФ обнародовала видео: как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед матчем молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили.

Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко. Сине-желтые близки к выходу в плей-офф.

