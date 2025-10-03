ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед игрой с Парагваем
3 октября в 23:00 в Сантьяго состоится матч 3-го тура молодежного ЧМ
УАФ обнародовала видео: как выглядит раздевалка сборной Украины U-20 перед матчем молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили.
Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко. Сине-желтые близки к выходу в плей-офф.
