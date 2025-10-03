Михайленко назвал состав Украины U-20 на ключевой матч с Парагваем U-20
3 октября в 23:00 в Сантьяго пройдет игра 3-го тура молодежного чемпионата мира
Обнародован состав сборной Украины U-20 на матч молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили. Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко.
В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1). Сборная Парагвая переиграла команду Панамы (3:2) и разошлась миром со сборной Южной Кореи (0:0).
Украина находится выше Парагвая (по 4 очка) по меньшему количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки. Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.
Стартовый состав Украины U-20 на матч с Парагваем U-20
Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шевченко, Ващенко, Кревсун, Дигтяр, Шах, Пищур
Запас: Ванивский, Бакус, Киричок, Пономаренко, Вернаттус, Караман, Деркач, Будко, Панченко
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии
Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций