Михайленко назвал состав Украины U-20 на ключевой матч с Парагваем U-20

Обнародован состав сборной Украины U-20 на матч молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили. Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко.

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1). Сборная Парагвая переиграла команду Панамы (3:2) и разошлась миром со сборной Южной Кореи (0:0).

Украина находится выше Парагвая (по 4 очка) по меньшему количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки. Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

Стартовый состав Украины U-20 на матч с Парагваем U-20

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шевченко, Ващенко, Кревсун, Дигтяр, Шах, Пищур

Запас: Ванивский, Бакус, Киричок, Пономаренко, Вернаттус, Караман, Деркач, Будко, Панченко

Инфографика