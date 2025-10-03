Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михайленко назвал состав Украины U-20 на ключевой матч с Парагваем U-20
Молодежные турниры
03 октября 2025, 21:39 | Обновлено 03 октября 2025, 22:10
843
1

Михайленко назвал состав Украины U-20 на ключевой матч с Парагваем U-20

3 октября в 23:00 в Сантьяго пройдет игра 3-го тура молодежного чемпионата мира

03 октября 2025, 21:39 | Обновлено 03 октября 2025, 22:10
843
1 Comments
Михайленко назвал состав Украины U-20 на ключевой матч с Парагваем U-20
Коллаж Sport.ua. Дмтрий Михайленко

Обнародован состав сборной Украины U-20 на матч молодежного чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили. Сборную Украину U-20 возглавляет Дмитрий Михайленко.

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1). Сборная Парагвая переиграла команду Панамы (3:2) и разошлась миром со сборной Южной Кореи (0:0).

Украина находится выше Парагвая (по 4 очка) по меньшему количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки. Украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

Стартовый состав Украины U-20 на матч с Парагваем U-20

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шевченко, Ващенко, Кревсун, Дигтяр, Шах, Пищур

Запас: Ванивский, Бакус, Киричок, Пономаренко, Вернаттус, Караман, Деркач, Будко, Панченко

Инфографика

По теме:
Лидер сборной Украины U-20: «Парагвай – это не Панама»
ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем
Лидер сборной Украины U-20: «Мы хотим выиграть чемпионат мира»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 Дмитрий Михайленко стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03 октября 2025, 18:41 83
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды

Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 130
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03.10.2025, 19:42
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ
Футбол | 03.10.2025, 21:21
Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ
Федык объяснил безумную победу Руха над Колосом в УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Ого Крістіанка грає. А як Синчук може бути в запасі якщо він пропускає матч через перебір карток ???
Ответить
0
Популярные новости
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем