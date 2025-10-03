Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-20 – Парагвай U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
03.10.2025 23:00 - : -
Парагвай U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
03 октября 2025, 09:34 | Обновлено 03 октября 2025, 09:36
39
0

Украина U-20 – Парагвай U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 октября в 23:00 видеотрансляцию матча 3-го тура чемпионата мира U-20

Украина U-20 – Парагвай U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Дмитрий Михайленко

Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1).

Сборная Парагвая переиграла команду Панамы (3:2) и разошлась миром со сборной Южной Кореи (0:0).

Украина находится выше Парагвая по меньше количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки.

Турнирное положение в группе B: Украина, Парагвай (по 3 очка), Панама, Южная Корея (по 0).

В 3-м туре 3 октября Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу на ЧМ, украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

Украина U-20 – Парагвай U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция
Украина U-20 – Парагвай U-20
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
ЧМ U-20: шоу от Нигерии и Саудовской Аравии, разгромная победа ЮАР
Виталий РУДЕНКО: «В игре с Парагваем от сборной Украины жду реванша»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
