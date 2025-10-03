Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1).

Сборная Парагвая переиграла команду Панамы (3:2) и разошлась миром со сборной Южной Кореи (0:0).

Украина находится выше Парагвая по меньше количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки.

Турнирное положение в группе B: Украина, Парагвай (по 3 очка), Панама, Южная Корея (по 0).

В 3-м туре 3 октября Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу на ЧМ, украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

Украина U-20 – Парагвай U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт