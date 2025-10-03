Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации

Бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский пообщался со своим подписчиком на тему мобилизации в Украине.

– Тёма, а у тебя что есть бронь? А то здесь х*й на улицу выйдешь нормально, а ты гуляешь)

– Я работаю в критической инфраструктуре))))

40-летний Артем Милевский во время игровой карьеры больше всего запомнился выступлениями за киевское «Динамо», с которым выиграл 11 трофеев – 4 чемпионства, 4 кубка и 3 суперкубка Украины.

