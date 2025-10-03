Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 20:45 | Обновлено 03 октября 2025, 21:08
Тренер Эпицентра: «Не могу это объяснить. Одно и то же каждый матч»

Нагорняк оценил поражение от Зари

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Тренер Эпицентра Сергей Нагорняк оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против Зари.

«Каждая игра – ошибки в обороне. Снова и снова пропускаем после таких ошибок. Теперь на старте матча. За второй тайм благодарен ребятам, но эти ошибки не добавляют уверенности. Но если дальше будем играть так, как во втором тайме, то победы придут».

«Но объяснить суть ошибок я не могу. Одни и те же футболисты ошибаются, и все это нам тяжело даются. В атаке стараемся, однако игра в обороне все это нивелирует. Все эти моя вина. Я так ребятам и сказал – я ошибся с составом», – сказал Нагорняк.

Команда с тремя очками занимает последнее место.

Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск Украинская Премьер-лига Эпицентр - Заря
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
