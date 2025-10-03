Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
03 октября 2025, 19:55
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному

Фертран Латур назвал место украинца в иерархии защитников ПСЖ

Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Canal+ Бертран Латур поделился мнениями об украинском защитнике «ПСЖ» Илье Забарном и его месте в парижской команде.

«Забарный сейчас занимает третье место в иерархии центральных защитников «ПСЖ». И, по моим наблюдениям, он должен остаться третьим номером», — сказал Латур в эфире Canal Champions Club.

В текущем сезоне Забарный успел сыграть за «ПСЖ» 7 матчей, в которых он отличился 1 забитым голом. Контракт Ильи с парижанами рассчитан до лета 2030 года.

Ранее французский журналист назвал очень сильным выступлением игру Забарного в матче с «Марселем».

Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
