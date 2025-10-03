Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева получила первую соперницу в квалификации тысячника в Ухане
WTA
Стародубцева получила первую соперницу в квалификации тысячника в Ухане

В первом раунде отбора Юлия сыграет против Полины Кудерметовой

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) получила первую соперницу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде отбора украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 76).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Если Юлия сумеет переиграть Полину, то в финале квалов поборется либо с Кэти Бултер, либо с Леолией Жанжан.

Ранее Стародубцева и Кудерметова-младшая никогда не играли между собой. Их встреча состоится 4 октября.

Стародубцева сейчас имеет лузстрик из шести матчей. В последний раз она побеждала 31 июля, когда одолела Магдалену Френх в Монреале.

По теме:
Шестое поражение подряд. Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Сучжоу
Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Полина Кудерметова WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
