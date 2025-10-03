Стародубцева получила первую соперницу в квалификации тысячника в Ухане

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) получила первую соперницу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде отбора украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 76).

Если Юлия сумеет переиграть Полину, то в финале квалов поборется либо с Кэти Бултер, либо с Леолией Жанжан.

Ранее Стародубцева и Кудерметова-младшая никогда не играли между собой. Их встреча состоится 4 октября.

Стародубцева сейчас имеет лузстрик из шести матчей. В последний раз она побеждала 31 июля, когда одолела Магдалену Френх в Монреале.