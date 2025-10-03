Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Егор НАЗАРИНА: «Очень счастлив забить этот гол»
Лига конференций
03 октября 2025, 14:35 | Обновлено 03 октября 2025, 14:36
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Абердином»

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Полузащитник донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над шотландским «Абердином» (3:2) в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций.

«Это очень важная победа для нас, потому что первая игра в Лиге Конференций, игра на выезде была достаточно нелегкой, но я счастлив, что мы смогли выиграть, это для нас очень важно.

Я очень рад, что смог помочь команде вернуться в игру. Очень счастлив забить этот гол. Он мне был очень нужен. У меня был нелегкий период, но я очень счастлив, что помог команде и забил этот гол.

Я показал уважение (тренеру), что мне дали сыграть. Я в этом сезоне ни одного матча не выходил в основном составе. Сегодня вышел, я очень рад, что мне дали возможность выйти в основном составе и отблагодарил забитым голом.

Было довольно нелегко. Это можно увидеть по результату, потому что играть на выезде всегда нелегко, здесь особенно, потому что очень классная атмосфера, трибуны гонят команду соперника вперед. Было непросто, бойцовская команда, много выигрывают борьбы один на один.

Было несколько ошибок в защите. Можно было избежать гола. Необязательно его было пропускать, потому что игра была под нашим контролем. Но, к сожалению, пропустили этот гол и после этого началась немного нервная игра. Но мы очень счастливы, что удалось довести эту игру до нужного нам результата.

Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку. Где бы мы ни играли, много украинцев нас встречают, много украинцев на трибуне. Приятно всегда видеть наших людей за границей, которые поддерживают нас, особенно сейчас в Шотландии их было очень много, поэтому спасибо еще раз за поддержку. Всегда приятно видеть наших».

Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер Егор Назарина
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
