Лига конференций
03 октября 2025, 13:36
Дулуб объяснил, почему Шахтер может выиграть Лигу конференций

Олег Дулуб оценил шансы донецкого Шахтера завоевать титул Лиги конференций

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб оценил шансы донецкого Шахтера завоевать титул Лиги конференций по итогам нынешнего сезона. Специалист выделил один важный фактор

– Видите ли вы у этого «Шахтера» потенциал и запас ресурсов для борьбы за победу в Лиге конференций?

– Вот взять средний возраст атаки. Это довольно молодая команда по меркам даже Лиги конференций. Только Педринью 27, а остальное атакующее звено – молодые футболисты. Феррейре – 19, Элиасу – 19, Очеретько – 22 и так далее.

У этой команды есть большой потенциал в плане развития. А именно относительно прохождения дистанции турнира, то многое будет зависеть от графика матчей. Многое зависит от жеребьевки.

Положительный момент – сразу три очка. Там играют 6 туров, поэтому примерно нужно набрать минимум 9 очков для выхода дальше. И три уже есть. Первый шаг сделан – и он очень важен, – сказал Дулуб.

«Горняки» победно стартовали в новом розыгрыше Лиги конференций. Подопечные Арды Турана минимально одолели шотландский «Абердин» (3:2). На нашем сайте доступен обзор матча

Олег Вахоцкий
Winner21
Драли, драли кротов весь август-сентябрь - сопли были по всей морде. Выиграли у несчастного Абердина - сразу же разговоры о Кубке. Ипать клоуны 
