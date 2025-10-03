Дулуб объяснил, почему Шахтер может выиграть Лигу конференций

Известный тренер Олег Дулуб оценил шансы донецкого Шахтера завоевать титул Лиги конференций по итогам нынешнего сезона. Специалист выделил один важный фактор

– Видите ли вы у этого «Шахтера» потенциал и запас ресурсов для борьбы за победу в Лиге конференций?

– Вот взять средний возраст атаки. Это довольно молодая команда по меркам даже Лиги конференций. Только Педринью 27, а остальное атакующее звено – молодые футболисты. Феррейре – 19, Элиасу – 19, Очеретько – 22 и так далее.

У этой команды есть большой потенциал в плане развития. А именно относительно прохождения дистанции турнира, то многое будет зависеть от графика матчей. Многое зависит от жеребьевки.

Положительный момент – сразу три очка. Там играют 6 туров, поэтому примерно нужно набрать минимум 9 очков для выхода дальше. И три уже есть. Первый шаг сделан – и он очень важен, – сказал Дулуб.

«Горняки» победно стартовали в новом розыгрыше Лиги конференций. Подопечные Арды Турана минимально одолели шотландский «Абердин» (3:2). На нашем сайте доступен обзор матча