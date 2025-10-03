Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
«Изменений к лучшему нет». Бывший динамовец объяснил поражение Динамо

Виталий Косовский рассказал, что помешало киевлянам дать бой английскому клубу

ФК Динамо Киев.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало киевлянам дать бой английскому клубу «Кристалл Пелас» в стартовом матче основного раунда Лиги конференций, в котором соперник взял верх – 2:0.

«Говорят, что даже в каждой неудаче нужно искать позитив. К сожалению, по противостоянию в польском Люблине каких-либо изменений к лучшему в игре «Динамо» я не заметил. Потому и комментировать особо нечего. Реалии таковы, что киевлянам сложно конкурировать с командами уровня «Кристалл Пелас».

Лондонцы – на виду в АПЛ, находятся в должном игровом тонусе, у них качественный подбор исполнителей, квалифицированный тренерский штаб.

Была надежда, что Кристал Пелас выставит не боевой состав, но он не стал рисковать и играли все лидеры. Конечно, в таких условиях можно было надеяться, что динамовцы постараются минимизировать преимущество в классе визави за счет самоотдачи, физической подготовки, однако этого не произошло. Вот почему победа лондонцев сомнений не вызывала».

Следующий поединок в Лиге конференций «Динамо» проведет 23 октября с турецким «Самсунспором».

Ранее Йожеф Сабо обратился к Александру Шовковскому после неудачи в Лиге конференций.

