Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Украина U-20 – Парагвай U-20
3 октября в 23:00 состоится матч 3-го тура чемпионата мира U-20
Сборная Украины U-20 играет на молодежном чемпионате мира 2025, который проходит в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго состоится матч 3-го тура, в котором команда Украины U-20 встретится со сборной Парагвая U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мировое первенство среди молодежи проходит с 27 сентября по 19 октября в Чили.
В стартовом туре украинцы обыграли Южную Корею (2:1), а во втором матче сыграли вничью с Панамой (1:1). Парагвайцы же победили Панаму (3:2) и разошлись миром с Южной Кореей (0:0).
Украина занимает более высокую позицию в таблице, чем Парагвай, за счет меньшего количества штрафных баллов фейр-плей за предупреждения и удаления.
Положение в группе B: Украина, Парагвай – по 4 очка, Панама и Южная Корея – по 1.
В третьем туре, который пройдет 3 октября, Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.
В 1/8 финала попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 сборных, занявших третьи места.
Для гарантированного выхода в плей-офф украинцам достаточно сыграть вничью, но и поражение также может обеспечить им место в 1/8 финала.
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Украина U-20 – Парагвай U-20
Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер объяснил замену Михавко в матче с Кристал Пэлас
Поединки состоятся 10 и 13 октября