Молодежные турниры
03 октября 2025, 10:07
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Украина U-20 – Парагвай U-20

3 октября в 23:00 состоится матч 3-го тура чемпионата мира U-20

Коллаж Sport.ua

Сборная Украины U-20 играет на молодежном чемпионате мира 2025, который проходит в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго состоится матч 3-го тура, в котором команда Украины U-20 встретится со сборной Парагвая U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мировое первенство среди молодежи проходит с 27 сентября по 19 октября в Чили.

В стартовом туре украинцы обыграли Южную Корею (2:1), а во втором матче сыграли вничью с Панамой (1:1). Парагвайцы же победили Панаму (3:2) и разошлись миром с Южной Кореей (0:0).

Украина занимает более высокую позицию в таблице, чем Парагвай, за счет меньшего количества штрафных баллов фейр-плей за предупреждения и удаления.

Положение в группе B: Украина, Парагвай – по 4 очка, Панама и Южная Корея – по 1.

В третьем туре, который пройдет 3 октября, Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.

В 1/8 финала попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 сборных, занявших третьи места.

Для гарантированного выхода в плей-офф украинцам достаточно сыграть вничью, но и поражение также может обеспечить им место в 1/8 финала.

Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Украина U-20 – Парагвай U-20

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

Украина U-20 – Парагвай U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
