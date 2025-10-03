Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч против Легии станет 300-м для Шахтера в еврокубках
Лига конференций
03 октября 2025, 09:41
Матч против Легии станет 300-м для Шахтера в еврокубках

Вспомним, как горняки раньше играли в европейских турнирах

Матч против Легии станет 300-м для Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер

Матч против Легии станет 300-м для Шахтера в еврокубках. Произойдет это во 2-м туре Лиги конференций.

В своих предыдущих 299 матчах горняки одержали 130 побед, 63 раза сыграли вничью и 106 раз потерпели поражение. В этих поединках Шахтер забил 453 гола, а пропустил на 24 меньше (429).

Донецкий клуб в своей еврокубковой истории играл в следующих турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы/Кубок УЕФА, Лига конференций, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА и Кубок Интертото.

В коллекции Шахтера есть выигранный Кубок УЕФА 2009 года.

Первым соперником горняков на евроарене было Динамо из Берлина в сезоне 1976/77 (Кубок УЕФА), последним на данный момент – Абердин из Шотландии.

Шахтер на своем пути встречался со 109 разными командами, в том числе и с Легией, следующим своим соперником.

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
