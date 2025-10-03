«Почти выиграли, трех мячей не хватило». Реакция фанов на матч Динамо в ЛК
Киевляне начали основной этап Лиги конференций с поражения от «Кристал Пэлас»
В четверг, 2 октября, киевское «Динамо» провело матч первого тура основного этапа Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского со счетом 0:2 уступили английскому клубу «Кристал Пэлас».
«Динамо» пропустило на 31-й и 58-й минутах. На 76-й минуте киевляне получили численное преимущество после удаления Сосы, но воспользоваться им не смогли. Болельщики «Динамо» бурно отреагировали на поражение.
Ярослав: Почти выиграли, трех мячей всего не хватило.
Mykyta Neplyuev: Нормально, Кайрат вообще 0-5 проиграл.
Vitalii: Там кроме 2 смуглых типов никто не играет.
Андрій: Уважение Ярмоле, но пора на пенсию. Малый Шола вышел и КПД выше чем у всей команды.
Филинюк Микола: Ну хоть по карточкам красным 1:0 выиграли, неплохой результат. Скоро будем угловые праздновать.
Andrey Fedorov: Первый удар в створ на 89 минуте! Мощная мощность.
Ростислав: СаШо будь мужиком, уйди из команды.
Аndriy: Чего болельщикам просто нельзя признать, что Кристал Пэлас сейчас на голову выше команда, как по игре, так и по составу. Они просто сейчас лучше, и все. Поражение ожидаемое.
D@imon: Отставка СаШо – перестановка кроватей. Ничего не даст.
Володимир: Слабый матч, тренерский штаб ноль.
