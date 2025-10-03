«Почти выиграли, трех мячей не хватило». Реакция фанов на матч Динамо в ЛК

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 12:04
Киевляне начали основной этап Лиги конференций с поражения от «Кристал Пэлас»

ФК Динамо

В четверг, 2 октября, киевское «Динамо» провело матч первого тура основного этапа Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского со счетом 0:2 уступили английскому клубу «Кристал Пэлас».

«Динамо» пропустило на 31-й и 58-й минутах. На 76-й минуте киевляне получили численное преимущество после удаления Сосы, но воспользоваться им не смогли. Болельщики «Динамо» бурно отреагировали на поражение.

Ярослав: Почти выиграли, трех мячей всего не хватило.

Mykyta Neplyuev: Нормально, Кайрат вообще 0-5 проиграл.

Vitalii: Там кроме 2 смуглых типов никто не играет.

Андрій: Уважение Ярмоле, но пора на пенсию. Малый Шола вышел и КПД выше чем у всей команды.

Филинюк Микола: Ну хоть по карточкам красным 1:0 выиграли, неплохой результат. Скоро будем угловые праздновать.

Andrey Fedorov: Первый удар в створ на 89 минуте! Мощная мощность.

Ростислав: СаШо будь мужиком, уйди из команды.

Аndriy: Чего болельщикам просто нельзя признать, что Кристал Пэлас сейчас на голову выше команда, как по игре, так и по составу. Они просто сейчас лучше, и все. Поражение ожидаемое.

D@imon: Отставка СаШо – перестановка кроватей. Ничего не даст.

Володимир: Слабый матч, тренерский штаб ноль.

По теме:
Маркевич назвал главную проблему Динамо и посоветовал не увольнять тренера
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»
Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»
