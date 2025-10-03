ФОТО. Adidas показал мяч чемпионата мира 2026

Adidas показал официальный мяч чемпионата мира 2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Мяч получил название «Trionda» и помимо белого также получил красный, синий и зеленый окрас – эти цвета присутствуют на флага стран-хазяек мундиаля.

«Trionda, официальный мяч чемпионата мира 2026, олицетворяет единство и энергию футбола в их высшем проявлении. С трехцветным волнообразным дизайном панелей, сочетающим в себе эмблемы звезды, кленового листа и орла, Trionda Pro воплощает дух и связь трех стран-хозяек Кубка мира FIFA 26™ в одном культовом дизайне. Используемый лучшими игроками Кубка мира FIFA 26™, Trionda Pro имеет бесшовную поверхность для более предсказуемой траектории, более точных касаний и меньшего поглощения воды, а также бесшовную термосварную конструкцию, которая повышает производительность и стиль.

Мячи чемпионата мира 2026 вдохновлены легендарной культовой «волной». Эмблематичная «волна», которая ослепляет стадионы Америки, вдохновляет плавный дизайн из четырех панелей этой коллекции мячей Trionda для чемпионата мира», – так описали мяч Adidas.

