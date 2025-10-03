Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Adidas показал мяч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
03 октября 2025, 09:06 | Обновлено 03 октября 2025, 09:07
317
0

ФОТО. Adidas показал мяч чемпионата мира 2026

Мундиаль примут США, Канада и Мексика

03 октября 2025, 09:06 | Обновлено 03 октября 2025, 09:07
317
0
ФОТО. Adidas показал мяч чемпионата мира 2026
adidas

Adidas показал официальный мяч чемпионата мира 2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Мяч получил название «Trionda» и помимо белого также получил красный, синий и зеленый окрас – эти цвета присутствуют на флага стран-хазяек мундиаля.

«Trionda, официальный мяч чемпионата мира 2026, олицетворяет единство и энергию футбола в их высшем проявлении. С трехцветным волнообразным дизайном панелей, сочетающим в себе эмблемы звезды, кленового листа и орла, Trionda Pro воплощает дух и связь трех стран-хозяек Кубка мира FIFA 26™ в одном культовом дизайне. Используемый лучшими игроками Кубка мира FIFA 26™, Trionda Pro имеет бесшовную поверхность для более предсказуемой траектории, более точных касаний и меньшего поглощения воды, а также бесшовную термосварную конструкцию, которая повышает производительность и стиль.

Мячи чемпионата мира 2026 вдохновлены легендарной культовой «волной». Эмблематичная «волна», которая ослепляет стадионы Америки, вдохновляет плавный дизайн из четырех панелей этой коллекции мячей Trionda для чемпионата мира», – так описали мяч Adidas.

Ранее сообщалось о том, что обладатель «Золтого мяча» возглавит экзотическую сборную перед чемпионатом мира.

По теме:
Обладатель Золотого мяча возглавит экзотическую сборную. Он играл за Реал
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Новичок в 28 лет. Сборная Франции объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2026
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Канада США Мексика мячи adidas
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02 октября 2025, 08:23 1
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем

Парижане победили 2:1

Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Футбол | 03 октября 2025, 07:07 7
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас

Киевляне проиграли 0:2

Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02.10.2025, 11:15
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Футбол | 03.10.2025, 06:45
Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
Футбол | 02.10.2025, 08:51
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 14
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
Барселона – ПСЖ – 1:2. Магия Забарного, триллер в конце. Видеообзор матча
02.10.2025, 00:24
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем