ФОТО. Adidas показал мяч чемпионата мира 2026
Мундиаль примут США, Канада и Мексика
Adidas показал официальный мяч чемпионата мира 2026.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Мяч получил название «Trionda» и помимо белого также получил красный, синий и зеленый окрас – эти цвета присутствуют на флага стран-хазяек мундиаля.
«Trionda, официальный мяч чемпионата мира 2026, олицетворяет единство и энергию футбола в их высшем проявлении. С трехцветным волнообразным дизайном панелей, сочетающим в себе эмблемы звезды, кленового листа и орла, Trionda Pro воплощает дух и связь трех стран-хозяек Кубка мира FIFA 26™ в одном культовом дизайне. Используемый лучшими игроками Кубка мира FIFA 26™, Trionda Pro имеет бесшовную поверхность для более предсказуемой траектории, более точных касаний и меньшего поглощения воды, а также бесшовную термосварную конструкцию, которая повышает производительность и стиль.
Мячи чемпионата мира 2026 вдохновлены легендарной культовой «волной». Эмблематичная «волна», которая ослепляет стадионы Америки, вдохновляет плавный дизайн из четырех панелей этой коллекции мячей Trionda для чемпионата мира», – так описали мяч Adidas.
Ранее сообщалось о том, что обладатель «Золтого мяча» возглавит экзотическую сборную перед чемпионатом мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
