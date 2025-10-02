Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обладатель Золотого мяча возглавит экзотическую сборную. Он играл за Реал
Чемпионат мира
02 октября 2025, 19:22 |
683
1

Фабио Каннаваро станет главным тренером сборной Узбекистана

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Итальянский специалист Фабио Каннаваро возглавит национальную сборную Узбекистана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны полностью согласовали условия личного контракта, сам Фабио дал устное согласие на то, чтобы стать главным тренером команды. Осталось только пересмотреть некоторые детали и подписать документы, что произойдет в течение следующих 24-48 часов.

По итогам квалификации на чемпионат мира сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на мундиаль.

Последним местом работы Каннаваро был «Динамо» Загреб, который он тренировал с 2024 по 2025 год. Во время карьеры игрока Каннаваро выступал за ряд топовых клубов, в том числе мадридский «Реал», а в 2006 году даже выиграл Золотой мяч.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Andromed
куди тільки не носить Каннаваро, на жаль як тренер його кар'єра не дуже складається
