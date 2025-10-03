Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 9 матчей подряд

Донецкий Шахтер не проигрывает в еврокубках в игровое время уже 9 матчей подряд.

В матче первого тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил шотландский Абердин со счетом 3:2.

Тем самым горняки довели свою беспроигрышную серию в игровое время в еврокубках до 9-ти матчей.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (в игровое время):

2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0

2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4

2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0

2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)

2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1

2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2

2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3

В последний раз донецкий Шахтер имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (также 9 матчей).