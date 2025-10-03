Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 октября 2025, 01:01 |
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 9 матчей подряд

В этот раз горняки победили Абердин в первом туре Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер не проигрывает в еврокубках в игровое время уже 9 матчей подряд.

В матче первого тура Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил шотландский Абердин со счетом 3:2.

Тем самым горняки довели свою беспроигрышную серию в игровое время в еврокубках до 9-ти матчей.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (в игровое время):

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
  • 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ – 2:0
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пенальти)
  • 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
  • 2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
  • 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3

В последний раз донецкий Шахтер имел подобную беспроигрышную серию в сезоне 2016/17 (также 9 матчей).

Шахтер Донецк Лига конференций Лига Европы статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
