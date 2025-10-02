Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Назарина сравнял счет для Шахтера точным ударом в дальний угол
Лига конференций
02 октября 2025, 22:44
ВИДЕО. Назарина сравнял счет для Шахтера точным ударом в дальний угол

На 39-й минуте горняки уравняли ситуацию в матче Лиги конференций

ВИДЕО. Назарина сравнял счет для Шахтера точным ударом в дальний угол
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер сравнял счет в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 39-й минуте Егор Назарина точно пробил в дальний угол ворот.

В конце первого тайма горняки уравняли ситуацию в матче ЛК (1:1).

ГОЛ! 1:1. Егор Назарина, 39 мин

Абердин Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига конференций Абердин - Шахтер Егор Назарина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
