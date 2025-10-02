Лига конференций02 октября 2025, 22:44 | Обновлено 02 октября 2025, 22:49
452
0
ВИДЕО. Назарина сравнял счет для Шахтера точным ударом в дальний угол
На 39-й минуте горняки уравняли ситуацию в матче Лиги конференций
02 октября 2025, 22:44 | Обновлено 02 октября 2025, 22:49
452
0
Донецкий Шахтер сравнял счет в матче 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 39-й минуте Егор Назарина точно пробил в дальний угол ворот.
В конце первого тайма горняки уравняли ситуацию в матче ЛК (1:1).
ГОЛ! 1:1. Егор Назарина, 39 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 октября 2025, 22:31 0
Голкипер «бело-синих» Руслан Нещерет получил самый высокий балл в составе украинской команды
Футбол | 02 октября 2025, 21:44 13
Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре
Футбол | 02.10.2025, 04:17
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
02.10.2025, 08:23 1
01.10.2025, 06:23
02.10.2025, 08:04 5
01.10.2025, 05:01 5
01.10.2025, 08:18 34
01.10.2025, 04:05 1
01.10.2025, 22:25 6